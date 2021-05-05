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Yemek Tarifleri Bulgur köftesi nasıl yapılır? Bulgur köftesi tam ölçülü
Yemek Tarifleri

Bulgur köftesi nasıl yapılır? Bulgur köftesi tam ölçülü

Bulgur köftesi yapılışı | Hem leziz hem de pratik bir tarif arayanlar son günlerde bulgur köftesinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, bulgur köftesi nasıl yapılıyor? Tam ölçülü bulgur köftesi tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-05 21:40:00 -
Bulgur köftesi nasıl yapılır? Bulgur köftesi tam ölçülü

Biraz ince bulgur biraz salçayla şahane bir bulgur köftesi hazırlayabilirsiniz. Peki, yoğurtlu köfte için hangi malzemeler gerekli?

Bulgur köftesi tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 adet yumurta akı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 5 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Sos için:

  • 4 adet domates
  • 2-3 diş sarımsak
  • Tuz
  • Maydanoz
  • Sıvı yağ

Bulgur köftesi nasıl yapılır? Bulgur köftesi tam ölçülü

İnce bulgurun üzerine kaynar su dökün. Bulgurun üstünü kapatın.

Bulgur suyunu çekince yumurta akı, yağ, un ve salçayı ekleyip karıştırın.

Ardından baharatı ilave edin.

Harçtan parçalar alın ve küçük köfteler hazırlayın. Köftelerin üzerine serçe parmağınızla bastırın.

Bir tencerede tuzlu kaynatın.

Suyun içine köfteleri atın.

Köfteler yüzeye çıktığında pişmiş demektir.

Kevgir ile köfteleri tencereden alın.

Domatesleri rendeleyin ve yağda kavurun.

Sosa tuz ve baharatları ekleyin.

Sos piştikten sonra içine maydanozları ekleyin.

Servis aşamasında köftelerin üzerine sosu gezdirin.

Afiyet olsun.

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