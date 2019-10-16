Bulgaristan'nın Volkswagen fabrikası fırsatçılığı! İki katı para önerdiler

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı; Almanya ve AB tarafından kınanmış, Türkiye'ye yönelik silah satışlarının durdurulması gibi önlemler açıklanmıştı.

Volkswagen, salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilgili mevcut gelişmelerin endişeyle izlendiğini ve yatırımla ilgili kararın ertelendiğini bildirmişti.

Fırsatçılık yapmaya çalışıyorlar

Alman otomotiv devi Volkswagen'in kuracağı yeni fabrika için yer arayışında Türkiye'nin en ciddi rakibi olan Bulgaristan, fabrika için vereceği devlet teşviki miktarını ikiye katladı.

Teklifi 260 milyon Euro'ya çıkardı

Başkent Sofya merkezli Bulgar Otomotivciler Birliği'nin başkanı olan Bulgaristan'ın eski cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, "Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk." diye konuştu.

“AB komisyonu ile de görüştük”

Üzerine demir yolu ve otoyol bağlantıları ile tramvay gibi altyapı eklendiğinde teklif miktarının 800 milyon euroya yükseldiğine dikkat çeken Plevneliyev, söz konusu devlet teşvik miktarı konusunda AB Komisyonu ile de görüşüldüğünü kaydetti. Plevneliyev, Türkiye'nin AB kurallarının dışına çıkarak teklifini yaptığını savundu. Plevneliyev, teklifin Volkswagen'e iletildiğini, henüz bir yanıt almadıklarını da belirtti.