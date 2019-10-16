0553 313 94 23

Bulgaristan'nın Volkswagen fabrikası fırsatçılığı! İki katı para önerdiler

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurma fikrini askıya almasını iddia eden Alman medyasının haberinin ardından Bulgaristan, devlet teşviki teklifini 260 milyon euroya çıkardı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:54
Bulgaristan'nın Volkswagen fabrikası fırsatçılığı! İki katı para önerdiler

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı; Almanya ve AB tarafından kınanmış, Türkiye'ye yönelik silah satışlarının durdurulması gibi önlemler açıklanmıştı.

Volkswagen, salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilgili mevcut gelişmelerin endişeyle izlendiğini ve yatırımla ilgili kararın ertelendiğini bildirmişti.

Fırsatçılık yapmaya çalışıyorlar

Alman otomotiv devi Volkswagen'in kuracağı yeni fabrika için yer arayışında Türkiye'nin en ciddi rakibi olan Bulgaristan, fabrika için vereceği devlet teşviki miktarını ikiye katladı.

Teklifi 260 milyon Euro'ya çıkardı

Başkent Sofya merkezli Bulgar Otomotivciler Birliği'nin başkanı olan Bulgaristan'ın eski cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, "Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk." diye konuştu.

“AB komisyonu ile de görüştük”

Üzerine demir yolu ve otoyol bağlantıları ile tramvay gibi altyapı eklendiğinde teklif miktarının 800 milyon euroya yükseldiğine dikkat çeken Plevneliyev, söz konusu devlet teşvik miktarı konusunda AB Komisyonu ile de görüşüldüğünü kaydetti. Plevneliyev, Türkiye'nin AB kurallarının dışına çıkarak teklifini yaptığını savundu. Plevneliyev, teklifin Volkswagen'e iletildiğini, henüz bir yanıt almadıklarını da belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:54
  1. Volkswagen

YORUM YAZ

  • Ali Osman KoçAli Osman Koç6 dk önce
    O zaman biz Türkler wosvageni boykot eder almayız

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Van'da taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü
  1. Van'da taşlı sopalı kavga! Ortalık..
  2. Saadet'ten devşirilen CHP'li vekil..
  3. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı
  4. Trump'ın danışmanı O'brien Ankara'da
  5. Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 hafta yok
  6. 'YPG/PKK Tel Abyad'da Cuma..
  7. Limon tuzu kılları yok eder mi?
  8. Şırnak'a havan ve roket atıldı!..
  9. Şile yolunda iki otomobil çarpıştı:..
  10. Yunan taraftarlardan Türkiye karşıtı..
  11. Bilinçli Tüketiciler Derneği kuruldu
  12. Bulgaristan'nın Volkswagen fırsatçılığı!
  13. Açıklamalar peş peşe geliyor!..
  14. Geri dönenler anlattı: YPG/PKK Tel..
  15. Kışanak ve Tuncel’in yargılanmasına..
  16. Nihat Genç'ten gündemi sarsacak..
  17. Vatan Partisi HDP’nin kapatılması için..
  18. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
  19. Antalya'da iki midibüs çarpıştı!..
  20. Çamaşır makinesinden kireç nasıl..
  21. Limon tuzu yerine limon suyu..
  22. Rus askeri Mümbiç’te devriye yaptı
  23. ABD heyeti Ankara'ya geldi
  24. Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’..
  25. Büyük tepki çekmişti... Emre Can..
  26. Japonya’da tayfun felaketi! 74 kişi öldü
  27. İşte Sözcü’nün ‘Alayınız gelsin’..
  28. Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem
  29. Hafta tatili ücreti ne kadar verilir?..
  30. ABD'den Deyrizorlu aşiretlere..
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!