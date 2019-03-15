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Bulgaristanlı akrabalar Osmangazi’de buluştu

Osmangazi Belediyesi, “Akrabalar Buluşuyor” projesi çerçevesinde Bulgaristan’ın Deliorman ve Gerlova bölgesinde yaşayan 493 kişiyi yıllar sonra Bursa’daki akrabaları ile buluşturdu.

15 Mart 2019 Cuma 16:03
Bulgaristanlı akrabalar Osmangazi’de buluştu

Osmangazi Belediyesi, “Akrabalar Buluşuyor” projesi çerçevesinde Bulgaristan’ın Deliorman ve Gerlova bölgesinde yaşayan 493 kişiyi yıllar sonra Bursa’daki akrabaları ile buluşturdu.


Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen organizasyon çerçevesinde, Bulgaristan’dan gelen folklor ekibi ve ozan Mesut Tunalı sahne aldı. Hasretin dindiği buluşma, duygu seline hakim olurken, soydaşların mutluluğuna Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Gerlova Vakfı Müdürü Orhan Mustafa, eski Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ve Razgrad Vali Yardımcısı Nuriye Sırıngolava da ortak oldu. Bursa’nın gerek yurt içinden gerekse Balkanlardan yoğun göç aldığını, nüfusun yüzde 60’ına yakının göçmen olduğunu söyleyen Başkan Dündar, “Bursa, en çok göç alan illerin başında yer aldığı için adeta bir ana kucağı. Dolayısıyla belediye olarak tüm bu bölgelerle münâsebetlerimiz var. Bizler hiçbir zaman Bulgaristan’ı, Batı Trakya’yı, Bosna’yı, Kosova’yı ayrı görmedik, her zaman sizlerle birlikteyiz. Bugün burada bayram coşkusu yaşıyoruz. Çünkü gurbetin ve kavuşmanın ne olduğunu biliyoruz” dedi.


Başkan Dündar, Bursa’da Osmanlı kültürünü yaşattıklarını ifade ederek, “Belediye olarak yıl içerisinde kardeş şehirlerimizi ziyaret ediyor, ortak sofralar kuruyoruz. Kültürümüze sahip çıkarak, tüm dünyaya örnek oluyoruz. Balkanlar barışın ve kardeşliğin belgesidir. Kurucu şehir olan Bursa’da, Osmanlı’nın tüm felsefesini ve kültürünü yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz Fetih Müzesi de bizleri 6 Nisan 1326 yılına götürüyor. Dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olma özelliğiyle adeta büyüleneceksiniz. Barışın anlatıldığı müzede yıllarca birbirini görmeyen aileleri buluşturmanın güzel olacağını düşündük. Çünkü burada 30 yıl aradan sonra ailesiyle buluşan insanlar var. Bu proje ile bu insanları buluşturup, onların mutluluğuna katkı koyabiliyorsak, bu bizi de mutlu ediyor. İnşallah 31 Mart’ta alacağımız yeni yetkiyle kapılarımızı sonuna kadar açarak, sizlerle kucaklaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise kendisinin de bir göçmen olduğunu belirterek, “Bursa denilince akla Balkanlar gelir ve Bursa’nın kalbi Osmangazi’dir. Başkanımız Mustafa Dündar göreve geldiği günden bu yana Balkanlarla olan dostluğumuzu, ilişkilerimizi her geçen gün güçlendiriyor. Bizler de başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatları doğrultusunda olmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Balkanlardaki münasebetimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Rabbim başka ayrılıklar vermesin, birliğimizi daim etsin” diye konuştu.


Organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan isimlerden biri olan Orhan Mustafa da, bu projenin Gerlova bölgesi insanı ile Bursa’yı birbirine yaklaştırdığını söyledi. Birlik ve beraberlik gününe ortak olduğundan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Eski Edirne Valisi Dursun Ali Şahin de, “Görevde olduğum süreçte Bulgaristan’da birçok vatandaşımıza bunun gibi çeşitli etkinlikler düzenledim. Fakat görüyorum ki Osmangazi Belediyesi daha büyük bir buluşmaya imza attı. Biz bir elmanın iki yarısıyız. Biz güçlü olduğumuz sürece, sizde güçlüsünüz. Böylesine güzel bir mekanda buluşmayı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı yürekten kutluyor, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Kendileri ile tek tek ilgilenen Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür edip çeşitli hediyeler veren soydaşlar, daha sonra akrabaları ile Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi. 3 günlük ziyaretin sonunda konuklar, Çanakkale’deki şehitlikleri de ziyaret ederek Bulgaristan’a dönecek.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:03
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