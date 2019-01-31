Bulgaristan'dan Türk Akımı açıklaması: Uzatma kararı aldık Bulgaristan, Türk Akımı'nı Sırbistan’a kadar uzatılacak yeni boru hattına yatırım yapılması yönünde nihai karar aldı.

Bulgaristan doğalgaz operatörü Bulgartransgaz, Türk Akımı doğalgazını taşıyacak ve Türkiye sınırından Sırbistan’a kadar uzatılacak yeni boru hattına yatırım yapılması yönünde nihai karar alındığını bildirdi. Açıklamada, yapımın tahmini maliyetinin 1.4 milyar euro olduğu kaydedildi. İki şirket tarafından rezerve edildi Karar, yeni boru hattının kapasitesinin rezervasyonu için düzenlenen ihale sonucunda alındı. Gelecek gazın yüzde 100'ü iki şirket tarafından rezerve edildi. Bulgartransgaz, bu şirketlerle anlaşma imzalayacak.

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