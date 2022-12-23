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Ekonomi Bulgaristan'dan sürpriz karar! 'Türkiye'den satın almak istiyoruz' diyerek apar topar geldiler
Ekonomi

Bulgaristan'dan sürpriz karar! 'Türkiye'den satın almak istiyoruz' diyerek apar topar geldiler

Bulgaristan'ın Enerji Bakanı Vekili Rossen Hristov, doğalgaz anlaşması için Türkiye'ye ziyaret düzenleme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 13:54:00 - 2022-12-23 14:15:48
Bulgaristan'dan sürpriz karar! 'Türkiye'den satın almak istiyoruz' diyerek apar topar geldiler

Bulgaristan uzun vadeli doğalgaz anlaşması için Türkiye ile görüşüyor. Bulgaristan'ın Enerji Bakanı Vekili Rossen Hristov, Türkiye'deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerine uzun vadeli erişim hakkı ve doğalgazın Bulgaristan sınırına kadar sevkiyatı ile ilgili bu ay bir anlaşma sağlayabilmek için bugün İstanbul'a geldi.

Bulgaristan uzun vadeli doğalgaz anlaşması için Türkiye ile görüşüyor.

Bulgaristan'ın Enerji Bakanı Vekili Rossen Hristov, Türkiye'deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerine uzun vadeli erişim hakkı ve doğalgazın Bulgaristan sınırına kadar sevkiyatı ile ilgili bu ay bir anlaşma sağlayabilmek için bugün İstanbul'a geldi.

Doğalgaz tedariğinde yeni bir kaynak arayan Bulgaristan'ın devlet doğalgaz şirketi Bulgargaz ve doğalgaz hattı işletim şirketi Bulgartransgaz'ın üst düzey yetkilileri de görüşmelerde yer alıyorlar.

Türkiye'den almak istiyoruz

Hristov, yolculuk öncesinde muhabirlere yaptığı açıklamada, Bulgargaz ve Botaş arasındaki görüşmelerin hızlı ilerlediğini ve bu yıl bir anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtti.

Balkan ülkelerinin doğalgaz ihtiyaçlarının %95'inden fazlasını sağlayan Rusya, Bulgaristan'ın ruble ile ödeme yapmayı reddetmesinin ardından Nisan ayında Bulgaristan'a doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

Bulgaristan, 2036 yılından itibaren yılda 1 milyar metre küp (bcm) LNG ithal etmek istiyor. 2023 yılı için talep Bulgargaz'ın hâlihazırda Yunanistan'da bulunan LNG terminallerinden alım sağlayacağı için daha düşük seviyede.

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