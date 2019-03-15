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Bulgaristan'dan Bursa'ya gelip akrabalarıyla hasret giderdiler

Osmangazi Belediyesi ve Gerlova Vakfının "Akrabalar Buluşuyor Projesi" kapsamında, Bulgaristan'da yaşayan yaklaşık 500 Türk'ün, Bursa'da akrabalarıyla bir araya gelmeleri sağlandı

15 Mart 2019 Cuma 13:24
Bulgaristan'dan Bursa'ya gelip akrabalarıyla hasret giderdiler

BURSA (AA) - Bulgaristan'da yaşayan yüzlerce Türk, Osmangazi Belediyesi ve Gerlova Vakfının geleneksel "Akrabalar Buluşuyor Projesi" kapsamında Bursa'ya gelerek yıllar sonra akrabalarıyla hasret giderdi.

Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinden 9 otobüsle taşınan yaklaşık 500 Türk, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde akrabaları tarafından karşılandı. Otobüsten inen yakınları gören vatandaşlar bir süre sarılarak hasret giderdi, mutluluk gözyaşları döktü.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye olarak tüm Balkan bölgeleriyle ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Balkanlar'ı hiçbir zaman ayrı görmediğini belirten Dündar, "Sizlerle birlikteyiz. Bu şekilde sosyal projelerle kardeşlerimizle birlikteyiz. Her yerde sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Sizlerin üzüntüsü bizim üzüntümüz, sevinciniz bizlerin sevincidir. İşte bugün burada o sevinci, coşkuyu yaşıyoruz." dedi.

Eskicuma kentinden gelen Fatma Mustafaova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevindiklerini ve çok mutlu olduklarını anlattı.

Mustafaova, bu buluşmayı organize eden herkese teşekkür ederek "Akrabalarımızı gördük, çok iyi oldu. Buranın insanları da çok güzel insanlar. 30 yıldır buraya gelmemiştim. Bursa çok değişmiş, çok heyecanlandım. Bizi çok iyi karşıladılar. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Aydın Mehmedov (76) da 4-5 yıldır göremediği kızı ve torunlarını görmek için Bursa'ya geldiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:24
  1. Bulgaristan
  2. buluşma
  3. Bursa
  4. soydaş

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