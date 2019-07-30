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Bulgaristan'daki siber saldırı

Milli Gelirler Ajansından yaklaşık 5 milyon kişinin bilgilerini çalan çetenin elebaşı olarak gösterilen kişi gözaltına alındı

30 Temmuz 2019 Salı 16:49
Bulgaristan'daki siber saldırı

SOFYA (AA) - Bulgaristan Milli Gelirler Ajansının (NAP) veri havuzundan yaklaşık 5 milyon kişinin bilgilerini çalan çetenin elebaşı olarak gösterilen TAD Group şirketinin sahibi İvan Todorov gözaltına alındı.

Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT) haberine göre, İstanbul-Sofya seferi ile ülkeye gelen Todorov, bugün Sofya Havaalanı’nda tutuklanarak önce sağlık kontrolü için bir hastaneye, ardından ifade vermek üzere Milli Soruşturma Servisine (NSS) götürüldü.

Savcılık tarafından siber terörizm eyleminde bulunmakla suçlanan Todorov ile ilgili 72 saatlik gözaltı kararı alındı.

Todorov ve ona yardım eden kişilerin oluşturduğu çete, NAP'nin bilgi havuzundan yaklaşık 5 milyon vatandaşın kimlik numarası, sağlık sigortası, vergi ödemeleri gibi çeşitli verileri elde etmek ve basın yoluyla yayımlayarak toplumda panik ve huzursuzluk yaratmakla suçlanacak. Todorov’un eylemi "terörizm" ile eş değer olarak tanımlanıyor.

Todorov’un suç ortakları olarak gösterilen, sanal güvenlik alanında faaliyet gösteren ve daha önce gözaltına alınan TAD Group şirketinin Ticaret Müdürü Georgi Yankov ve 20 yaşındaki bilgisayar uzmanı Kristiyan Boykov 10’ar bin avro kefaletle serbest bırakılmıştı.

Maliye Bakanı Vladislav Goranov, 29 Haziran'da meydana gelen ancak kamuoyuna 2 hafta gecikmeli olarak bildirilen olaya ilişkin "sanal korsanların ulaştığı verilerin kötü amaçlı kullanımının mümkün olmadığını" öne sürmüştü.

Vatandaşlar, NAP'nin kurduğu internet sitesinden kişisel verilerinin çalınıp çalınmadığını öğrenebiliyor ancak bu bilgiler kullanılarak hangi yolsuzlukların yapılabileceği konusunda bilgi edinemiyor.


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:49
  1. bilgi
  2. Bulgaristan
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  5. Soruşturma

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