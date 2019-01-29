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Bulgaristan'daki Osmanlı tarihi eserleri

Razgrad Bölge Valisi Güney Hüsmen:- "Tarihi Makbul İbrahim Paşa Camisi'nin restorasyonu için finansman sağladık"

29 Ocak 2019 Salı 17:27
Bulgaristan'daki Osmanlı tarihi eserleri

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Razgrad şehrinde tarihi Osmanlı eseri Makbul İbrahim Paşa Camisi'nin restorasyonu için finansman sağlandı.

Razgrad Bölge Valisi Güney Hüsmen, ibadete kapalı "kültürel anıt" niteliği taşıyan, 1617'de inşa edilen caminin onarımı için Stroykomers adlı bir şirketle imzalanan sözleşmeyle bir milyon avroluk finansman sağladıklarını açıkladı.

AA muhabirine açıklama yapan Hüsmen, "Camiyi otantik haline kavuşturmak istiyoruz. Razgrad, bu mimari harikanın ihtişamlı görünümünü hak ediyor." dedi.

Başbakan Boyko Borisov'un kendisine verdiği bir vicdani görevi yerine getirdiğini anlatan Hüsmen, "Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bu bölgedeki halkımız ve bütün Bulgaristan halkının huzurunda bu görevi veren Başbakan Boyko Borisov'un hoşgörülü bir politikacı olduğunu beyan etmek istiyorum." dedi.

- "Makbul İbrahim Paşa müze olarak kalmalı"

Günay Hüsmen, kentte ibadete açık Ahmed Bey adlı tek caminin cemaatin ihtiyacını karşıladığını belirterek, "Razgrad'da ikinci camiye gerek yok." dedi.

Hüsmen, şöyle devam etti:

"Makbul İbrahim Paşa, Müslüman, Hristiyan ve dünyanın dört bir yanından gelecek turistlerin ziyaret edeceği müze olarak kalmalı. Ne zaman kilise kurarız? İhtiyaç olduğunda tabii. Aynı mantıkla ne zaman cami kurarız? İbadete gelebilecek Müslüman olduğunda tabii. Razgrad'daki durum bunu gerektirmiyor. Son bayramda Ahmed Bey Camisi'ni ziyaret ettim ve yarı boş olduğunu gördüm. Bu anlamda şehirde ikinci bir camiye gerek olmadığını düşünüyorum."

30 yıldır ibadete kapalı kalan cami için 2011 yılında "taşınmaz kültürel anıt" statüsü verildiğini söyleyen Hüsmen, Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva'nın İstanbul'daki Bulgar Demir Kilisesi'nin restorasyonuna karşılık Razgrad Camisi'nin onarımına destek verdiğini de ifade etti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:27
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