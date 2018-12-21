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Bulgaristan'daki Müslüman topluluğa devlet desteği

Parlamentoda kabul edilen "Dinler Yasası"na göre, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne yıllık 3 milyon avro devlet desteği verilecek

21 Aralık 2018 Cuma 20:40
Bulgaristan'daki Müslüman topluluğa devlet desteği

SOFYA (AA) - Bulgaristan Parlamentosunda, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne yıllık 3 milyon avro devlet desteği verilmesine ilişkin "Dinler Yasası" kabul edildi.

Parlamentoda kabul edilen yasaya göre, 2013'teki son nüfus sayımı kapsamında tespit edilen diğer dinlere mensup her bireye yıllık 5 avro destek sağlanacak. Genel nüfusa oranı yüzde 1'in altındaki topluluklara da her yıl devlet bütçesinden para verilecek.

Buna göre, devletin, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne yıllık maddi desteği 3 milyon avro olarak belirlendi. Nüfusu 7 milyon olan ülkede 1,5 milyon Müslüman yaşıyor.

En kalabalık cemaate sahip Bulgar Ortodoks Kilisesi de devlet bütçesinden 20 milyon avro yıllık destek alacak.

Yasayla, yabancı din adamlarının, ülkede görev yapmalarına izin veriliyor.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasayı genel olarak onayladıklarını belirterek, "Milletvekillerimiz, yaklaşık üç aydır tartışılan yasa tasarılarının olabilecek 'en yumuşak' halini kabul etti." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 20:40
  1. Bulgaristan
  2. Müslümanlar
  3. yasa

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