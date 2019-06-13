0553 313 94 23

Bulgaristan'da TİKA tarafından Gazi Kırca Ali Türbesi inşa edildi

TİKA tarafından Bulgaristan'da Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi Kırca Ali'nin kabri türbe yapıldı

13 Haziran 2019 Perşembe 15:07
Bulgaristan'da TİKA tarafından Gazi Kırca Ali Türbesi inşa edildi

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bulgaristan'da Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi Kırca Ali'nin kabri türbe yapıldı ve Kırcaali Merkez Camisi çevre düzenlemesi tamamlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi Kırca Ali'nin türbesinin yapılması ile Kırcaali Merkez Camisi çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Başmüftü Mustafa Aliş Hacı, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Kırcaali ve çevre illerin müftüleri ile belediye, yerel yönetim temsilcileri katıldı. 

Büyükelçi Ulusoy, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla bağışçı ülke olarak katkı sağladığı projenin, dost, komşu ve müttefik Bulgaristan'la ortak kültürel mirasın korunması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Geçen ay içinde de Edirne'deki Sveti Georgi Kilisesi'nin Bulgaristan makamlarının katkılarıyla restore edilerek açıldığını hatırlatan Ulusoy, her iki ülkenin komşusundaki ortak kültürel miras eserlerinin korunmasına destek olmasının doğal olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Ulusoy, projeyi destekleyen TİKA'nın bütün bu komşu coğrafyalarda camiden kiliseye, medreseden okula her türlü sosyal yardım çalışmalarında iş birliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet de Başmüftülüğün öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Türkiye'den sağlanan katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:07
  1. Bulgaristan
  2. TİKA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis’te 15’inci yüzyıldan kalma el yazması kitap ele geçirildi
    1. Kilis’te 15’inci yüzyıldan kalma el..
    2. Sivrisinek ve bankamatikçiler..
    3. İyot yetersizliğine karşı yürüdüler
    4. Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol..
    5. "Türkiye Festivali" Moskova'da başlıyor
    6. KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu..
    7. Önüne otomobili sürükledi: 1 Yaralı
    8. E-ticarette Türkiye önemli bir konumda
    9. "(BDKK kart düzenlemesi) Turizm..
    10. Afganistan'da intihar saldırısı! 9 ölü
    11. Karne heyecanı yaşayacak öğrenci ve..
    12. Rektör Savaşan’dan YKS uyarısı
    13. Cizre TSO Başkanı Sefinç, muhtarlarla..
    14. Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne..
    15. Annesi, 5 yaşındaki çocuğu otobüste..
    16. Adana yerel basınından Yargı Reformu..
    17. Çakal Carlos, "küresel haydut" ABD'yi..
    18. Hıghway’den Babalar Gününe özel yarışma
    19. Galatasaray U14 Takımı’ndan..
    20. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP..
    21. Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu..
    22. Topladığı çöpler müzisyenlere dönüştü
    23. Antalya’da 12 saatlik nefes kesen..
    24. Çaldıran Belediyesinden 180 bin..
    25. Denizlispor'da transfer çalışmaları
    26. Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul..
    27. Hatay’da tutuklu ve hükümlü..
    28. THY'nin 'rüya uçağı' gökyüzünde! İşte..
    29. Jandarma tarihinde rekor kırdı
    30. Diyarbakır’ı U16’da Bağlar ve DSİ Spor..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu