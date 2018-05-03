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Bulgaristan'da sigara yasağı kısmen kaldırıyor

Bulgaristan'da Demografik Politikadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Simeonov, 2010 yılında yürürlüğe giren kapalı mekanlarda sigara yasağının kısmen kaldırılacağını bildirdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:25
Bulgaristan'da sigara yasağı kısmen kaldırıyor

Hükümette, Avrupa Birliği (AB) karşıtı ırkçı ve aşırı milliyetçi  Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonunu temsil eden Demografik Politikadan Sorumlu Başbakan  Yardımcısı Valeri Simeonov, Bulgaristan Ulusal  Televizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da turizm sezonu arifesinde  yasağın titizlikle uygulanmadığını, gazino, bar, lokanta, kahve, disko, gece  kulübü ve büfelerin sigara içilen ve içilmeyen bölümlere ayrılması gerektiğini savundu.

OP'nin hükümetteki diğer Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı  Krasimir Karakaçanov ile görüştüğünü ve bu konuda destek aldığını ifade eden  Valeri Simeonov, OP adına, sigara içme yasağını kısmen kaldıran yasa tasarısını  parlamentoya sunduklarını bildirdi.

Simeonov, kapalı mekanlarda sigara yasağının kısmen kaldırılmasıyla  turistik bölgelerde işletmelerin sezonda zarar görmelerinin engelleneceğini  söyledi.

Bulgaristan'da yasağın uygulamaya girdiği ilk yıllarda sıkı denetimler  yapılırken, daha sonra denetim eksikliği nedeniyle işletmeler yasağı delmek için  çeşitli yöntemler geliştirmişti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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