Bulgaristan’da Roman karşıtı gösteride çatışma

Bulgaristan’ın Gabrovo şehrinde binlerce vatandaş Roman mahallesine yürümek isteyince güvenlik güçleri ile aralarında çatışma çıktı.

Geçtiğimiz hafta, 3 Roman asıllı vatandaşın alışveriş sırasında bir market sahibini hastanelik edinceye kadar dövmesinin ardından protesto gösterilerine başlayan yüzlerce Gabrovo sakini dün gece Roman mahallesine doğru yürüyüşe geçti. Şehir merkezinden Roman mahallesine doğru yürümek isteyen protestocu gruba güvenlik güçleri engel oldu.

Protestocular polis ve jandarma güçlerine şişe ve taş fırlatırken güvelik güçlerinin müdahalesi sırasında aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda vatandaş yaralandı. Protestolar nedeniyle şehirde yaşayan Romanlar evlerini terk etti.

Roman vatandaşlara ait Amalipe Sivil Toplum Örgütü, protestolar nedeniyle 70 Roman asıllı çocuğun okula gitmediğini, bu çocukların velilerinin ise sosyal iletişim ağları üzerinden tehdit edildiğini duyurdu.

Bulgar yetkililer, olayın etnik bir çatışmaya yol açmaması için yoğun çaba harcarken güvenlik güçleri, Gabrovo şehrinde tüm giriş çıkışları kontrol altında tutuyor.