Bulgaristan'da NATO ikilemi

Bulgar Ulusal Radyosu'nun (BNR) haberine göre 240 üyeli parlamentoda sadece 12 milletvekili bulunduran Volya (İrade) partisi, Bulgaristan'ın NATO’dan ayrılması için önerge verdi.

Volya (İrade) partisi lideri ve Bulgaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Veselin Mareşki, 2109 yılında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisinin ana inisiyatifinin ülkenin NATO’dan ayrılması olacağını söyledi.

Mareşki, "Bulgaristan’ın NATO’dan çıkması için referandum yapacağız." dedi.

Ülkesinin NATO’dan çıkması için uğraşacaklarını kaydeden Mareşki, "Bizce NATO Bulgaristan’a katkı sağlamaz, tam tersine bizleri soyuyor. Şu anda ülkemiz, NATO’dan silah alımına yüklü miktarda para yatırmak zorunda. Parti olarak kesinlikle buna karşıyız.” diye konuştu.

Mareşki, NATO’nun, Avrupa Birliği’nin (AB) en yoksul üyesi Bulgaristan’a birkaç savaş uçağı hediye etmek yerine ülkeyi soymaya çalıştığını öne sürdü.

''NATO'DAN ÇIKMAK SÖZ KONUSU DEĞİL''

İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi parlamento grubu Başkanı Tzvetan Tzvetanov, ülkesinin NATO'dan çıkmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Bulgaristan’ın NATO’dan çıkması konusunda en ufak bir olasılık dahi görmüyorum." dedi.

Tzvetanov, Bulgaristan’ın toprak bütünlüğünü sadece NATO’nun garantileyebileceğine ve ülkenin NATO’dan ayrılmasının hiçbir şekilde gündeme getirilip görüşülmeyeceğine vurgu yaptı.

''NATO DIŞINDA BAŞKA BİR ALTERNATİF YOK''

Muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketinin lideri Mustafa Karadayı da Volya partisinin girişimini “popülizm" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise Volya partisinin önerisini "şaka" olarak yorumladı ve Bulgaristan'ın güvenliğinde NATO'nun dışında başka bir alternatif olmadığını söyledi.

Bulgaristan, 14 yıl süren adaylık sürecinin ardından 29 Ocak 1997 tarihinde NATO üyeliğine kabul edilmişti.