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Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu heykeli açıldı

Önceki yıl hayatını kaybeden "Cep Herkülü" lakaplı dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun anısına, memleketi Mestanlı kasabasında heykeli dikildi- Bulgaristan Halter Federasyonu Başkanı Nedelço Kolev:"Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere iki devletin milli kahramanı olan Naim gururumuzdur. Adı baki kalacak"- Naim'in kardeşi Muharrem Süleymanoğlu:"Hep ağabeyimin izinden gittik, gölgesinde yaşadık. Bu çok onur verici bir şey"- Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar:"Naim deyince, 50 yıllık hayatına 46 rekor sığdıran, 3 olimpiyat şampiyonluğu, 7 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu akla geliyor"

26 Temmuz 2019 Cuma 21:11
Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu heykeli açıldı

KIRCAALİ (AA) - Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun heykeli, memleketi Bulgaristan’ın güneydoğusunda, Kırcaali kentine bağlı Mestanlı (Momçilgrad) kasabasında törenle açıldı.

Mestanlıların geleneksel "Dünya Mestanlılar Buluşması" kapsamında düzenlenen etkinlikte, ülkede ve yurt dışında yaşayan binlerce Mestanlı, haltercinin adını taşıyan spor merkezinin önünde bir araya geldi.

Açılışta bir konuşma yapan Bulgaristan Halter Federasyonu Başkanı Nedelço Kolev, "Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere iki devletin milli kahramanı olan Naim gururumuzdur. Adı baki kalacak. Biz komşu ülkeyiz ve birbirimize yakın olmalıyız." dedi.

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani de Naim Süleymanoğlu'nun bu toprakların evladı olduğunu dile getirerek, "Suyunu buradan içti, ekmeğini buradan yedi. Büyük bir sporcu oldu." ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Naim Süleymanoğlu'nun herkesin hayatında önemli olduğuna vurgu yaparak, "Allah mekanını cennet etsin. Cenabıhakk cennetin baş köşesinde koysun, inşallah." diye konuştu.

Kentte Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan bir film çekimini sürdüren yapımcı Mustafa Uslu, ünlü sporcunun kazandığı 3 olimpiyat madalyasının birebir kopyalarının yaptırıldığını ve memleketi Mestanlı Belediyesine hediye edildiğini anlattı.

- "Hep ağabeyimin gölgesinde yaşadık"

Törende gözyaşlarını tutamayan Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hep ağabeyimin izinden gittik, gölgesinde yaşadık. Bu çok onur verici bir şey." dedi.

"Burada bir kahramanımız var" sözlerine yer veren Muharrem Süleymanoğlu, "Mestanlı’dan 1986 yılında Türkiye’ye sığınmış (Bulgaristan’daki eski komünist rejiminin baskısı ile adı değiştirilmiş) kardeşim Naum Şalamanov, bugün artık anıtı ile onuru ile yine kasabamızda. Naim Süleymanoğlu, heykeli ile tekrar aramıza dönmüş oluyor." ifadesine yer verdi.

Naim Süleymanoğlu'na saygısının sonsuz olduğunu anlatan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da "Naim deyince, 50 yıllık hayatına 46 rekor sığdıran, 3 olimpiyat şampiyonluğu, 7 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu akla geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de Naim’in adına her yıl halter şampiyonalarının düzenlendiğini, yaşamının 4 ciltlik kitaba aktarıldığını hatırlatan Taşpınar, onu asla yenememiş en büyük rakibi Yunanlı Leonidis'in, Naim’in cenazesinde Türk bayrağına sarılmış tabutunu öperek, kendisine olan saygısını gösterdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, Naim Süleymanoğlu'nun heykeli törenle açıldı.

Etkinlik kapsamında, Mestanlı Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi alanında bir resepsiyon verdi.

Kasım 2917'de hayatını kaybeden "Cep Herkülü" lakaplı Süleymanoğlu anısına yapılan 400 kilogramlık bronz eser ressam Kamber Kamber tarafından tasarlandı. Eserin heykeltıraşlığını ise Behçet Danacı ile Şükrü Şevket yaptı.

Törenin konukları arasında CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin yanı sıra Bulgaristan Parlamentosunda muhalefette olan, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve milletvekilleri de yer aldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 21:11
  1. Bulgaristan
  2. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
  3. Heykel

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