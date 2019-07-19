0553 313 94 23

Bulgaristan'da İslam bilimcisi Doç. Dr. İbrahim Yalımov vefat etti

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet:- "Bulgaristan Türklerinin bir çınarı daha devrildi"

19 Temmuz 2019 Cuma 21:59
Bulgaristan'da İslam bilimcisi Doç. Dr. İbrahim Yalımov vefat etti

SOFYA (AA) - Bulgaristan İslam Enstitüsünün eski Rektörü Doç. Dr. İbrahim Yalımov yaşamını yitirdi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet sosyal medya hesabından, eski Bulgaristan İslam Enstitüsü Rektörü Yalımov'un vefat ettiğini duyurdu.

Ahmet, Yalımov'un vefatının Bulgaristan'daki akademik çevreler için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, "Bulgaristan Türklerinin bir çınarı daha devrildi." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın kuzeyindeki Şumnu kentine bağlı Gradişte köyünde dünyaya gelen Yalımov, 1953'te Şumen Türk Lisesi'nden mezun oldu. Sofya Üniversitesinde Felsefe-Tarih Bölümünü bitiren Yalımov, Bulgar Bilimler Akademisinde ve Yüksek İslam Enstitüsünde yaklaşık 22 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Yalımov'un yayımlanan eserleri arasında, "Bulgaristan'da Türk Toplumunun Tarihi", "Kemalizm ve Bulgaristan'daki Yankıları", "İslam ve Demokrasi", "Bulgaristan Türk Toplumunun Etnik, Kültürel ve Dinsel Kimliği", "Bulgaristan'da Azınlık Hak ve Özgürlükleri" isimli kitaplar yer alıyor. Yalımov, 1998-2002 ve 2006-2012 yıllarında iki dönem Yüksek İslam Enstitüsünde rektörlük yapmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:59
  1. Bulgaristan
  2. Doç. Dr. İbrahim Yalımov
  3. Vefat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali İhsan Yavuz: Ders çıkarmamız gerekiyor
    1. Ali İhsan Yavuz: Ders çıkarmamız..
    2. Yanan araç orman yangınına neden..
    3. Jandarmadan "İnşallah bana çıkar"..
    4. Trump'tan şaşırtan açıklama: Bu konuda..
    5. Borçlunun yakınına SMS atan avukata..
    6. Gazze sınırında 97 kişi yaralandı
    7. Malatya’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    8. Ereğli’de şüpheli ölüm
    9. Alparslan Kuytul kimdir? Furkan vakfı..
    10. Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti
    11. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz..
    12. Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    13. Kayseri’de silah kaçakçılığı operasyonu
    14. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    15. La Casa de Papel dizisi konusu nedir?..
    16. Bulgaristan'da İslam bilimcisi Doç...
    17. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
    18. Sivas'ta deniz olduğu ortaya çıktı
    19. Yunanistan'dan küstah çıkış: ABD'den..
    20. Kayseri’de akıl almaz kaza
    21. İngiltere’den açıklama: “Acil olarak..
    22. GÜNCELLEME - Başkentte uyuşturucu..
    23. Kars’ta hırsızlık çetesi çökertildi:..
    24. TİKA'dan Ukrayna'da "Tecrübe Paylaşım..
    25. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz..
    26. İnebolu’da kesilen ağacın dalları..
    27. Yukatel Denizlispor, Luccas Claro ile..
    28. Tosya’da kaza ucuz atlatıldı
    29. Kastamonu’da mevlit yemeğinden 50 kişi..
    30. Muş'ta toplantı ve gösteri..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı