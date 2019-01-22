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Bulgaristan'da grip salgını

Sağlık Bakanlığı, grip salgını nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı- Salgının etkili olduğu kentlerdeki 1074 okulda eğitime ara verildi

22 Ocak 2019 Salı 22:50
Bulgaristan'da grip salgını

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da grip salgını nedeniyle biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Başkent Sofya da dahil 10 ilde grip salgını ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, grip vakalarında biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eğitim Bakanlığı da grip salgını ilan edilen illerdeki bin 74 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Başkent Sofya'da aile doktoru olarak görev yapan Aleksandar Petzov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının küçümsenmemesi gerektiğini belirterek, "Özellikle çocuk ve yaşlılara daha çok bulaşan virüs ciddi komplikasyonlara neden olabilir." dedi.

Nüfusu 7 milyonun altında olan ülkede 140 bin kişinin grip olmasının "endişe verici bir durum olduğunu" belirten Petzov, "Hastalığı küçümseyen, kendi başına tedavi yöntemleri arayan vatandaşlar, grip artık zatürreye dönüştüğünde bize başvuruyor. Oysa halsizlik, yüksek tansiyon ve öksürük gibi durumlarda bir an önce doktora başvurup, uygun tedavi uygulamak şarttır." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 22:50
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