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Bulgaristan'da gönül erenleri projesi etkinliği

Türkmen Alevi Bektaşi Derneği tarafından Balkan ülkelerinde 7'ncisi düzenlenen "Hoca Ahmet Yesevi'den Balkanlar'a Gönül Erenleri Projesi" kapsamında Bulgaristan'da etkinlikler gerçekleştirildi

18 Haziran 2019 Salı 20:22
Bulgaristan'da gönül erenleri projesi etkinliği

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkmen Alevi Bektaşi Derneği tarafından Balkan ülkelerinde 7'ncisi düzenlenen Hoca Ahmet Yesevi'den Balkanlar'a Gönül Erenleri Projesi kapsamında Bulgaristan'da etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkmen Alevi Bektaşi Derneğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü desteği ile gerçekleşen "Hoca Ahmet Yesevi'den Balkanlar'a Gönül Erenleri-7" projesi kapsamında Razgrad ve Silistre Dulovo şehirlerinin ziyaret edildiği bildirildi.

Açıklamada, bu şehirlerde kültürel etkinliklerin düzenlendiği, Balkanlar'da yaşayan Türk soydaşlarla bir araya gelindiğini belirtilerek, Karalar köyündeki etkinliklerde Razgrad Valisi Günay Hüsmen ve Razgrad Bölge Müftüsü Mehmet Ağla ile Alevi Bektaşi kanaat önderlerinin yer aldığı kaydedildi.

Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Genel Başkanı Özdemir Özdemir, burada yaptığı konuşmada, "Biz Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen ve Balkanlar'a gelip buradaki insanlarla, kardeşliği, dostluğu, medeniyeti, birlik ve beraberliği, insan sevgisini en ücra köşelere kadar götürme gayesi güden Alperenlerin hatıralarını canlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a kültürel geleneklerin genç kuşaklara aktarılmasını, sağlam dostluk temellerinin oluşturulmasını amaçlayan projeye verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.



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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 20:22
  1. Bulgaristan
  2. etkinlik
  3. Hoca Ahmet Yesevi'den Balkanlara Gönül Erenleri-7"
  4. Türkmen Alevi Bektaşi Derneği

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