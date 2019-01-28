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Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki gerilim

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev:- "Hükümetle iş birliği yapmayacağım. Ülkenin siyasi ortam ve yönetiminde köklü değişiklik şart"

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:35
Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki gerilim

SOFYA (AA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Boyko Borisov hükümetini eleştirerek, "Hükümetle iş birliği yapmayacağım. Ülkenin siyasi ortam ve yönetiminde köklü değişiklik şart." dedi.

Cumhurbaşkanı Radev, düzenlediği basın toplantısında, Borisov hükümetini eleştirdi.

İki yıllık görevi boyunca “yasallık, adalet ve bağımsızlık” ilkelerinden vazgeçmediğini belirten Radev, "Hükümetle artık iş birliği yapmayacağım. Ülkenin siyasi ortam ve yönetiminde köklü değişiklik şart.” ifadelerini kullandı.

Radev, Bulgaristan'ın kurumsal bunalıma girdiğini savunarak, "Vatandaşlar, gerek adalete güvenini, gerekse adalet duygusunu yitirmiştir. Bütün mesele, artık erken seçime gidilecek mi değil, erken seçim ne zaman olacaktır. Ülkede bu değerleri önemseyen, demokrasiye katkı sağlayacak yeni bir siyasi oluşum ya da proje olursa, ona ben de destek veririm.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanının yetkilerinin sürekli sınırlandırıldığını aktaran Radev, güvenlik ve istihbarat birimlerinin büyük bölümünün hükümete bağlandığını anımsattı.

Radev, hükümetin anayasayı çiğneyip, iktidar yetkisini artırdığına işaret ederek, "Önemli olan, halk buna daha fazla tahammül edebilecek mi?" dedi.

Ülkede yolsuzluklarla mücadele edilmediğini savunan Radev, nüfusun ve işsizliğin arttığını ve yabancı yatırımların geri çekildiğini söyledi.

Ülkede Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile AB yanlısı Başbakan Boyko Borisov arasında bir süredir sürtüşme yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:35
  1. Basın Toplantısı
  2. Bulgaristan
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