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Bulgaristan'da Başmüftülüğün borçlarının silinmesi

Başbakan Boyko Borisov, Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit ve Müslümanların Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci ile görüştü- Borisov: - "Hepimizin ortak bir amacı var. O da Bulgar vatandaşların hepsinin huzurlu olması ve dini ibadetlerini özgürce yapabilmesidir"

11 Mart 2019 Pazartesi 17:54
Bulgaristan'da Başmüftülüğün borçlarının silinmesi

SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Hepimizin ortak bir amacı var. O da Bulgar vatandaşların hepsinin huzurlu olması ve dini ibadetlerini özgürce yapabilmesidir." ifadesini kullandı.

Başbakan Borisov, Bulgar Ortodoks Kilisesi Partiği Neofit ve Bulgaristan Müslümanların Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'yi kabul etti.

Başbakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan Parlamentosu'nda Diyanet Yasası Değişiklikleri ile ilgili alınan kararların görüşüldüğü bildirildi.

Borisov, parlamentoda geçen cuma günü yapılan oylamada Başmüftülüğün devlete olan borçlarının silinmesine yönelik bir irade gösterildiğini anımsatarak, yasadaki değişikliklerin amacının ülkedeki dinlerin gerekli mali desteğinin tamamen Bulgaristan devletine devredilmesi olduğuna işaret etti.

Borisov, "Bulgaristan'daki resmi dinler için masraflarının Bulgar devletince karşılanması çok önemlidir. Yeter ki başka devletler ödeme yapmasın. Bu karar, diğer devletlere karşı bir hakaret teşkil etmez. Ancak, başka istihbarat örgütleri halkımızın bölünmesine yönelik faaliyet gösteremeyecek." ifadelerine yer verdi.

Ülkenin başlıca dinlerini temsil eden iki ruhani liderle yaptığı bu toplantının mesajının "hoşgörü ve birlikten yana olduğunu" aktaran Borisov, parlamentoda alınan önlemler sayesinde dinlerin bundan sonraki çalışmalarına temiz bir temel hazırlanacağını savundu.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de ülkedeki dini kurumların sorularının geçmişte çözüme bağlanması gerektiğine dikkati çekerek, Başmüftülüğün silinmesi öngörülen borçlarının 2005 yılından bu yana birikmiş olduğunu aktardı.

Başmüftü, ülkede 1944-1989 döneminde iktidar süren komünizm döneminde vakıf mülklerin büyük bir bölümünün devletleştirilmiş olmasından dolayı biriken borçların kira veya başka kaynaklardan karşılanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit de "İhtiyaçlarımıza anlayış gösterdiğiniz için müteşekkiriz. Hoşgörülü olmaya çalışacağız. Hükümettin dinlere verdiği önem hepimizin yararında olacaktır." ifadesini kullandı.

- Parlamentoda "borç silme oylaması" maratonu

Parlamentoda, geçen hafta yapılan ilk oylamada, büyük bir bölümü Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne ait olmak üzere ülkenin başlıca dini kurumların devlete olan borçlarının silinmesine yeşil ışık yakılmıştı. Silinmesi öngörülen 4 milyon 240 bin avroluk borcun, 4 milyon 157 bin avroluk kısmının Müslüman Başmüftülüğüne ait olduğu bildirilmişti.

Söz konusu karar tasarısı, iktidardaki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin üyeleri ve çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin oy birliği ile kabul edilmişti. Tasarıyı hazırlayan GERB ve HÖH partileri gerekçelerinde, biriken borçları yüzünden Başmüftülüğün devletin sağlayacağı yıllık yardımından yararlanamayacağını kaydetmişti .Koalisyon iktidarının ortağı Birleşik Vatanseverler Partisi ve ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi kararı sert şekilde eleştirmişti.

Ülkedeki diğer siyasi güçlerin de tepkiyle karşıladığı karar tasarısının yasalaşması için parlamentoda bir oylama daha yapılması ve bundan onay alması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:54
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