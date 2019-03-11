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Bulgaristan’da Başmüftülüğün borçlarının affedilmesi tepki çekti

Bulgaristan Başmüftülüğü’nün yaklaşık 8 milyon vergi borcunun devlet tarafından affedilmesi Bulgar toplumunda tepki gördü.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:46
Bulgaristan’da Başmüftülüğün borçlarının affedilmesi tepki çekti

Bulgaristan Başmüftülüğü’nün yaklaşık 8 milyon vergi borcunun devlet tarafından affedilmesi Bulgar toplumunda tepki gördü.

 

Geçtiğimiz hafta parlamentonun Bulgaristan Başmüftülüğü’nün yaklaşık 8 milyon Leva vergi borcun affetmesi ve bu karara kamuoyundan tepki gelmesi üzerine Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Hacı ve Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit ile görüştü. Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı, Başbakan Borisov’la yaptığı görüşmede borçlarının 2005 yılından bu yana toplandığını kaydederek, vakıf gayrimenkullerin kira sözleşmelerinden gelen paranın vergileri ödemek için yetersiz olduğunu belirtti.

 

Patriarh Neofit ise borç affedilmesi konusunun siyasi mecraya çekilmesinin yararlı olmadığını ifade ederek Başbakan Borisov’la yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

 

Bulgaristan Başmüftülüğü’nün, yaklaşık 8 milyon Leva vergi borcunu ödemekte zorlanması üzerine hükümet bir karar alarak ülkedeki tüm dini cemaatlerin devlete ait borçlarını affetti.

 

Bu kararın ardından özellikle aşırı milliyetçilere ait siyasi oluşumlar, vergi affını siyasileştirerek hükümeti eleştirmeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:46
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