Bulgaristan'da "Baba Marta" bayramı
Ülkede bin yılı aşkın süredir kutlanan Baba Marta'da, Bulgarlar birbirilerine kırmızı ve beyaz ipliklerle hazırlanan Martenitza adı verilen süsler hediye ediyor- Mart sonuna kadar yaka ya da bileklerde taşınan süsler, baharı müjdeleyen leyleklerin havada görünmesiyle meyve veren ağaçlara bağlanıyor01 Mart 2019 Cuma 23:09
SOFYA (AA) - Bulgaristan'da Pagan geleneğine göre baharın gelişini simgeleyen Baba Marta (Marta Nine) Bayramı kutlandı.
Başkent Sofya'da, Baba Marta nedeniyle her köşe başında satılan kırmızı beyaz iplerle hazırlanmış süsler renkli görüntüler oluşturdu.
Martenitza adı verilen süsler, inanışa göre baharın gelişini müjdeleyen leylekler havada görünene kadar yakalarda ya da bileklerde taşınıyor.
1 Mart'ta arkadaşlara hediye edilen Martenitzalarda kullanılan beyaz renk barışı, kırmızı renk ise savaşlarda verilen kayıpları sembolize ediyor. Martenitzaların, sağlık, mutluluk ve huzur getirdiğine inanılıyor.
Ülkede bin yılı aşkın süredir kutlanan Baba Marta'nın kökeni, rivayete göre, savaşa giden bir çarın, eşine "hayatta kalırsa beyaz, ölürse kırmızı iplik yollatacağı" sözü vermesine dayanıyor.
Çarın savaşta ağır yaralandığı içine eşine her iki renkte de iplik gönderdiğine ve Martenitzanın da bu hikayeden hareketle ortaya çıktığına inanılıyor.
Bulgarlar, mart sonuna kadar birbirlerine hediye ettikleri Martenitzaları, baharı müjdeleyen leylekleri havada görene dek bileklerinde ya da yakalarında taşıyacak.
Leylekler havada göründüğünde ise Martenitzalar, şans ve mutluluk getirmesi için çiçek açan meyve ağaçlarının dallarına bağlanacak.
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