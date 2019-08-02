Bulgaristan'da Afrika domuz vebası salgını

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın kuzey bölgelerinde 1 aydır hızla yayılan Afrika domuz vebası salgını nedeniyle ülkedeki domuz üretim sektörünün yüzde 17'si yok oldu.

Hükümet, kuzey komşu Romanya'dan geldiği belirlenen virüsün yayılması nedeniyle Plevne, Rusçuk, Razgrad ve Silistre şehirlerinde "kriz" ilan etti.

Tarım Bakanlığına bağlı Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı (BABH) yönetimindeki kriz masasının kararı ile şimdiye kadar bu bölgelerdeki domuz üretim çiftlikleri ve özel besicilerin elinde bulunan toplam 100 bin domuz, ötanazi yoluyla öldürülerek gömüldü.

Hükümet, salgının güneye doğru ilerlemesi nedeniyle Türkiye sınırına yakın bölgede, tüm özel besicilere çiftliklerindeki hayvanları imha etmeleri için bir hafta süre verdi. Hayvanları imha etmeyenler için 500 avroya varan para cezası belirlendi.

Kriz nedeniyle domuz eti fiyatlarında son bir ayda yüzde 10-15 oranında artış kaydedilirken, salgının engellenmemesi durumunda bu sektörde çalışan 20 bine yakın personelin büyük bölümünün işsiz kalacağı tahmin ediliyor.

Bulgaristan'ın Filibe kentine yakın en büyük domuz çiftliklerinden birinin sahibi olan Lefter Lefterov, basına yaptığı açıklamada, devletten aldığı talimatlara göre 2 günde çiftliğindeki 17 bin hayvanı öldürüp gömmek zorunda olduğunu söyledi.

Bu arada halk, domuz vebası salgını tespit edilen işletmelerin 20 kilometre çevresinde karantina ilan edilmesi kararına karşı protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

- "Yönetim beceriksizliği"

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul üyesi olan Bulgaristan'da, hükümetin beceriksiz yönetimi sonucu kontrolden çıkan domuz vebası krizinin, diğer krizler zincirine eklendiğini söyledi.

Radev, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son dönemde tanık olduğumuz; Devlet Milli Gelirler Ajansından (NAP) 5 milyon vatandaşın kişisel bilgilerinin çalınması, ABD'den peşin ödenerek F-16 jetlerin alınması ile gelecek nesillerin borç girdabına sürüklenmesi, yeni cumhuriyet başsavcısı seçiminin şaibeli süreci gibi krizler, domuz krizi ile birlikte Bulgaristan’da halk arasında biriken tepkiyi yükseltiyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının talimatlarının uygulanması için polisin trafikte kaçak domuz taşımacılığına karşı sıkı denetim uygulaması yönünde talimat verdi.

- "Komik tepkiler"

Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev ise talimatlar nedeniyle çok komik durumlara tanık olduklarını belirtti.

Donçev, "Domuzları öldürülmesin diye kimi vatandaşlar, hayvanlarını yatak odalarında bile saklıyorlar. Afrika domuz vebası salgınının 'siyasi salaklık salgını' ile birleşmesi durumunda gelecekte korkunç neticelere tanık olacağız." diye konuştu.