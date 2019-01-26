Bulgaristan'da 28. Uluslararası Surva Maske Festivali

PERNİK (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya’nın batısında bulunan Pernik şehrinde düzenlenen 28. Uluslararası Surva Maske Festivali’ne 19 ülke katıldı.

Festivale katılan takımlar, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine dahil olan pagan gelenekler kapsamındaki kostümleriyle sunumlar yaptı.

Üzerilerinde korkunç maske ve çanlar bulunan katılımcılar, dans ederek kötü ruhları kovmaya çalıştı.

Korkutucu maskelerin sergilendiği festivalin, kötülükleri uzak tutacağına ve iyi bir hasat, sağlık ve mutluluk getireceğine inanılıyor.

Uluslararası bir jüri, performanslarını değerlendirdiği ekiplere katılım ödülleri verdi.

Yarın sona erecek festivalde, maske geleneğinin farklı ülkelerindeki boyutlarını ele alan uluslararası bir konferans düzenlendi.

Türkiye’den katılanlar, festivali çok eğlenceli bulduklarını dile getirdi.

Geleneksel olarak düzenlenen festival, Pernik şehrinde her yıl yerel ve yabancı maskeli grupları bir araya getiriyor.

Ev ortamında hazırlanan maskelerin olabildiğince “korkutucu” olmasına özen gösteriliyor.

Bulgaristan’da ve Balkanlar’da en geniş katılımlı geleneksel festivallerden biri olan Surva Festivali, 2015 yılında UNESCO’nın Taşınmaz Kültürel Miras listesine alınmıştı.