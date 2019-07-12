Bulgaristan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"

SOFYA (AA) - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, "FETÖ artık çok dar bir alana sıkışmış durumda.” dedi.

Ulusoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Sofya'da basın toplantısı düzenledi. Bulgar basınının büyük ilgi gösterdiği toplantıda Büyükelçi Ulusoy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzü hakkında bilgi paylaştı.



Türkiye’de FETÖ’nün ideolojisine bağlı eylemlerinden ötürü birçok kişinin yakalandığı, tutuklandığı ve yargılandığını belirten Ulusoy, terör örgütünün 40 yıldır sinsi bir şekilde Türkiye’de paralel devlet yaratmaya çalıştığını ancak bu yapılanmasının ortadan kaldırıldığını kaydetti.

"FETÖ artık çok dar bir alana sıkışmış durumda” diyen Ulusoy, Bulgar makamlarının terörle mücadele konusunda Türkiye ile yakın iş birliğini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Büyükelçi Ulusoy, FETÖ’nün özellikle çeşitli ülkelerde kurduğu eğitim kuruluşların üzerinden sinsi bir şekilde öğrencilerin düşüncelerini kendi lehinde yönlendirmeye çalıştığını belirterek tüm ülkelerin bu konuda çok dikkatli davranmaları gerektiğini ifade etti.

- Bulgaristan-Türkiye ilişkileri

Toplantının ardından Ulusoy, AA muhabirine iki ülkenin yoğun ve memnuniyet verici olan karşılıklı ilişkilerini değerlendirdi. Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmesinin öneminin altını çizdi.

Ulusoy, FETÖ’nün darbe girişiminin 3. yılı çerçevesinde başta Sofya olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerde camilerde mevlit okunduğunu, helva dağıtıldığını kaydetti.

Bu arada, Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe de 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bölge basınına bilgilendirmede bulundu.