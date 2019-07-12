0553 313 94 23

Bulgaristan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy:- “FETÖ artık çok dar bir alana sıkışmış durumda”

12 Temmuz 2019 Cuma 19:17
Bulgaristan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"

SOFYA (AA) - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, "FETÖ artık çok dar bir alana sıkışmış durumda.” dedi.

Ulusoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Sofya'da basın toplantısı düzenledi. Bulgar basınının büyük ilgi gösterdiği toplantıda Büyükelçi Ulusoy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzü hakkında bilgi paylaştı.

Türkiye’de FETÖ’nün ideolojisine bağlı eylemlerinden ötürü birçok kişinin yakalandığı, tutuklandığı ve yargılandığını belirten Ulusoy, terör örgütünün 40 yıldır sinsi bir şekilde Türkiye’de paralel devlet yaratmaya çalıştığını ancak bu yapılanmasının ortadan kaldırıldığını kaydetti.

"FETÖ artık çok dar bir alana sıkışmış durumda” diyen Ulusoy, Bulgar makamlarının terörle mücadele konusunda Türkiye ile yakın iş birliğini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Büyükelçi Ulusoy, FETÖ’nün özellikle çeşitli ülkelerde kurduğu eğitim kuruluşların üzerinden sinsi bir şekilde öğrencilerin düşüncelerini kendi lehinde yönlendirmeye çalıştığını belirterek tüm ülkelerin bu konuda çok dikkatli davranmaları gerektiğini ifade etti.

- Bulgaristan-Türkiye ilişkileri

Toplantının ardından Ulusoy, AA muhabirine iki ülkenin yoğun ve memnuniyet verici olan karşılıklı ilişkilerini değerlendirdi. Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmesinin öneminin altını çizdi.

Ulusoy, FETÖ’nün darbe girişiminin 3. yılı çerçevesinde başta Sofya olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerde camilerde mevlit okunduğunu, helva dağıtıldığını kaydetti.

Bu arada, Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe de 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bölge basınına bilgilendirmede bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:17
  1. Bulgaristan
  2. Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  3. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump açıkladı: "Çalışma Bakanı Acosta istifa etti"
    1. Trump açıkladı: "Çalışma Bakanı Acosta..
    2. Bedensel engelli atletler, 15 Temmuz..
    3. Darbe girişimini dünyaya duyuran AA..
    4. Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve..
    5. Ankara'da 2. el oto pazarının açılması..
    6. Fenerbahçe’den neşeli antrenman
    7. Manisa’da kamyonet devrildi, 2 ton süt..
    8. Soyer’den ’fotoğrafımı kaldırın..
    9. Aba güreşi hakem semineri yapıldı
    10. Hakkari Belediyesinden yol yapım..
    11. Arı kovanı hırsızları tutuklandı
    12. Duterte'den İzlanda'ya BM soruşturması..
    13. Ali Babacan'ın ekibinde yer alması..
    14. Tunuslu Aymen Abdennour, Kayserispor'a..
    15. NSU davası notları kitaplaştırıldı
    16. DTSO Başkanı Şahin, ikinci 500’de yer..
    17. Avusturya'da Soros'un üniversitesinin..
    18. Bulgaristan'da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    19. Uluslararası öğrencilerden 15 Temmuz..
    20. Paletli yüzme şampiyonası Ordu’da..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya kayısısı..
    22. Türk-Rus Toplumsal Forumu toplantısı..
    23. Tarlada ölü bulundu
    24. Denizli'de uyuşturucu operasyonu
    25. Turizm merkezinde havadan trafik..
    26. Çaldıran Belediyesinden ‘Stratejik..
    27. Bahreyn’in Bağdat Büyükelçisi Irak’a..
    28. Siemens’in CEO’suna aşırı sağcılardan..
    29. Denizaltıya 232 milyon dolarlık baskın!
    30. Caner Hüseyin Bağ, Hatayspor ile..
    Anca heykel dikin... Mansur Yavaş maaşları ödeyemez oldu!
    Anca heykel dikin... Mansur Yavaş maaşları ödeyemez oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?