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"Bulgaristan'a Bakış" sergisi açıldı

Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) iş birliğiyle düzenlenen "Bulgaristan'a Bakış" sergisi açıldı.

19 Mart 2019 Salı 15:36
"Bulgaristan'a Bakış" sergisi açıldı

Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) iş birliğiyle düzenlenen "Bulgaristan'a Bakış" sergisi açıldı.

İÜ Rektörlük Binası'ndaki açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, her zaman kültür ve sanat faaliyetlerine açık olduklarını söyledi.

Bulgaristan'ın tarihi bağlar dolayısıyla en önemli dost ülkelerden olduğunu belirten Ak, "Dostlukların her türlü tehlike ve engelden arınmış olarak yürüyebileceği en emin, en güvenli yol, kültür ve sanat faaliyetleridir. Bulgar dostlarımızla dostluğumuzu pekiştirmek için bu sergiyi bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov ise sergiyi açmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu vurgulayarak, "Bu sergi Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ikili diyaloğun birleşmesine ve gelişmesine dair başka bir örnektir." diye konuştu.

Serginin iki ülke arasındaki etkili iş birliğinin iyi bir örneği olduğunun altını çizen Angelov, şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasındaki gelişmeleri şu şekilde tanımlayabiliriz. Farklı alanlarda ikili açılışlar, görüşmeler ve ziyaretler olumlu gündem göstergesidir. Bulgaristan, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında iletişim kanallarının muhafaza edilmesi için aktif çalışma gerçekleştirdi. Bu amaçla Başbakan, Türkiye Cumhurbaşkanı, Avrupa Komisyon Başkanı ve Avrupa Konsey Başkanı arasında bir liderlik zirvesine ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik Bulgaristan Başkonsolosluğu ve İstanbul Üniversitesinin ortak birliği ve Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı'nın Bulgaristan Dönem Başkanlığı çerçevesinde düzenlenmektedir. Böylece sembolik olarak İstanbul'da Bulgar kültürü günlerini başlatmış bulunuyoruz."

- "Etkinliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz"

Serginin onur konuğu Prof. Dr. Vejdi Raşidov da etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, "Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Umarım bir sonraki etkinliğin ev sahipliğini Sofya yapar. Kültürler, ilişkiler geçmişe dayanıyor ama bu yeni bir inisiyatif. Sayın Rektör ile daha önce de konuştuğumuz gibi iki üniversite arasında yapılacak daha çok şey var." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'ın İslam kültürüne dair çok geniş bir arşive sahip olduğunu anımsatan Raşidov, "Bu arşivi incelemek için uzun vadeli çalışmak üzere çalışma grupları oluşturmalıyız. Rektör Bey ile ortak İslam sergisi düzenlememiz hakkında görüştük. Bunu gerçekleştirebiliriz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı ve katılımcılar tarafından sergi gezildi.

Küratörlüğünü Pavlina Kopano'nun üstlendiği "Bulgaristan'a Bakış" sergisinde, 40 tablo ve 10 heykel ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:36
  1. İstanbul
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