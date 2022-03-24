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Avrupa Bulgaristan yönetimi, Moskova Büyükelçisi'ni geri çağırdı
Avrupa

Bulgaristan yönetimi, Moskova Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Bulgaristan yönetimi, Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin’i "istişarelerde bulunmak" için Sofya’ya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 19:39:00 -
Bulgaristan yönetimi, Moskova Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Başbakan Kiril Petkov, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova’nın bir aydır Bulgaristan'a ilişkin "kırıcı tavır ve açıklamalarını" eleştirerek, bu Büyükelçi ile ilgili önlemler alınmasının düşünüldüğünü belirtti.

Petkov, "Yabancı bir diplomatın Bulgarlara ve hükümetimize hakaret etmesi, böyle bir tavır sergilemesi kesinlikle kabul edilemez" açkılamasını yaptı.

Bu nedenle Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin’i "istişarelerde bulunmak" için Sofya’ya çağırdıklarını kaydeden Petkov, Rusya’nın da benzer bir hamleyle Mitrofanova’yı geri çekmesini beklediklerini söyledi.

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