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Bulgaristan ve Polonya'dan "tansiyonu düşürün" çağrısı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Moskova ile Kiev'i aralarındaki gerginliği düşürmeye çağırdı

27 Kasım 2018 Salı 19:47
Bulgaristan ve Polonya'dan "tansiyonu düşürün" çağrısı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'a iki günlük resmi ziyaret için gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Bulgar mevkidaşı Rumen Radev, Rusya ile Ukrayna'ya, aralarındaki tansiyonu düşürmeleri çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Duda, düzenlenen ortak basın toplantısında, Radev ile ikili görüşmelerin ana konusunun Moskova-Kiev ilişkileri olduğunu belirterek, "Rusya'ya karşı ek yatırımlar getirilirse Polonya bu yaptırımlara da destek verecek." dedi.

Duda, 2013'ten bu yana sürekli tırmanan gerginliğin düşürülmesine ilişkin etkili önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Polonya, gerginliğin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun gösterebileceği tüm çabalara destek verecek. Rusya, istilacı olarak tekrar uluslararası anlaşmaları ihlal ediyor. Bu konuda şüphemiz yok. Ülkemiz, Kiev ile Moskova arasındaki gerginliğe çözüm bulunmasına yönelik her türlü girişimde yer alacak."

Cumhurbaşkanı Radev de iki ülke arasındaki gerilimin daha fazla tırmanmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Radev, "Tarafları sağduyulu davranma, diyalog yoluyla aralarındaki sorunları çözme ve güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyoruz. Rehin alınan Ukraynalı asker ve savaş gemilerin de derhal iadesi için ısrar ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle Bulgar vatandaşların zaruri değilse Ukrayna ziyaretlerini ertelemeleri gerektiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:47
  1. Bulgaristan
  2. Polonya
  3. Rusya
  4. Ukrayna

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