Bulgaristan komünizm kurbanlarını andı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da, 1944'te darbeyle iktidara gelen komünist rejimin infaz ettiği muhalifler anıldı.

Halk Mahkemesi tarafından aynı anda kurşuna dizilen 2 bin 138 kişinin anısına başta başkent Sofya olmak üzere, ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.

Sofya'nin merkezinde bulunan "Komünizm Kurbanları Anıtı" önünde toplanan kurbanların yakınları, infaz edilen kişilerin isimlerinin yazıldığı duvarın önüne, yaktıkları mumları ve taşıdıkları çiçekleri koydu.

Bu yıl, Avrupa Parlamentosunda Bulgar milletvekili Andrey Kovaçev'in himayesinde düzenlenen törene katılan Parlamento Başkanı Tzveta Karayançeva, Bulgarcada kullanılan "Kötülük taş altında yatsın" deyimini hatırlatarak, "Taş altında yatması gereken komünist kötülük, hala bizlere meydan okuyor. Bugün hala o karanlık geçmişin tarihe karışmadığını görüyoruz. Kötülüğü unutmak onu affetmek demektir." ifadesini kullandı.

İktidardaki sağcı ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisinden milletvekili Spas Gırnevski de parlamentoda eski komünistlerin katliamlarını kınayan bir bildiri okudu. Gırnevski, ana muhalefetteki eski komünist geleneği sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Moskova istihbaratının yardımı ile göreve getirildiğini iddia ettiği Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in bugünkü anma törenlerine katılmadıklarına vurgu yaptı.

- Muhalifler infaz edilip, toplu mezarlara gömüldü



Eski Bulgaristan Komünist Partisi, 1944'te SSCB'nin desteği ile iktidara gelmesinin ardından, 1945 yılında Halk Mahkemesini kurmuştu.

Mahkeme 10 dakikadan kısa süren davalarda eski kraliyet ailesi üyeleri, üst düzey askeri yetkililer, bakan ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 730 kişiyi idam cezasına çarptırmıştı. Söz konusu kişilerden 2 bin 138'i aynı anda kurşuna dizilmiş, idam edilenler toplu mezarlara gömülmüştü.

Mahkeme bin 305 kişiyi de ömür boyu hapse mahkum etmişti.

Bulgaristan'da 45 yıl iktidarda kalan komünistler, 1989 yılında kansız darbeyle devrilmişti. Bulgaristan Komünist Partisi adını Bulgaristan Sosyalist Partisi olarak değiştirse de geçmişini reddetmedi.