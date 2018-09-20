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Bulgaristan hükümetinde 3 kritik bakan değişikliği

Bulgaristan'da 24 Ağustos'ta meydana gelen ve 17 kişinin ölümüne yol açan trafik kazasının ardından Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev 31 Ağustos'ta istifa etmişti. İstifa eden üç bakanın yerine önerilen isimler parlamentodan güvenoyu alarak ilgili görevlere getirildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:04
Bulgaristan hükümetinde 3 kritik bakan değişikliği

Bulgaristan hükümetinde istifa eden üç bakanın yerine önerilen isimler parlamentodan güvenoyu aldı.

Buna göre, Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksandar Manolev, Ulaştırma, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı olurken İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Mladen Marinov İçişleri Bakanı, Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi milletvekili Petya Avramova ise Bölgesel Geliştirme Bakanı görevine getirildi.

KAZANIN ARDINDAN İSTİFA ETMİŞLERDİ

Başkent Sofya’ya yakın Svoge'de 24 Ağustos'ta meydana gelen ve 17 kişinin ölümüne yol açan trafik kazasının ardından Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev 31 Ağustos'ta istifa etmişti. Başbakan Boyko Borisov’a istifaları ileten Radev, bu kararın “siyasi bir sorumluluk taşıma ifadesi olduğunu” kaydetmişti.

3 eski bakanın GERB partisinden milletvekillikleri devam edecek.

ÜLKENİN ERKEN SEÇİME GİTMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDULAR

Bu arada bakan değişiklikleri ile ilgili parlamentodaki oturumda söz alan ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekilleri, sadece 3 bakanın değil, tüm hükümetin görevi bırakması ve ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini savundu.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin lideri Mustafa Karadayı da “Bulgaristan’da devletçilik bugüne dek görülmemiş bir kriz içindedir. Göz boyaması bu üç istifa, hükümetin kaçınılmaz çöküşünü sadece bir süre erteleyecektir.” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 13:04
  1. Bulgaristan hükümeti
  2. Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksandar Manolev
  3. Mladen Marinov
  4. Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB)
  5. Petya Avramova
  6. Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP)
  7. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
  8. Mustafa Karadayı
  9. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin lideri Mustafa Karadayı

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