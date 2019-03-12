Bulgaristan duyurdu: Türkiye'ye giden doğalgaz artık ülkemizden geçmeyecek

Gazprom Export şirketinin Bulgaristan yönetimine Ukrayna topraklarından geçen Trans-Balkan doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz tedarikini Ocak 2020'den itibaren durduracağına ilişkin resmi yazı gönderdiği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre Bulgar televizyonu bTV'ye demeç veren Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petrova, "Gazprom Export, Ocak 2020'den itibaren Ukrayna topraklarından geçen Trans-Balkan doğalgaz boru hattı üzerinden Türkiye'ye gaz tedarikini durdurmayı planlıyor" dedi.

Bulgaristan'a ödeme duracak

Türkiye'ye Ukrayna üzerinden transitle iletilen Rus doğalgazı Bulgaristan'dan da geçiyor. Bu nedenle Gazprom, Ukrayna'nın yanı sıra Bulgaristan'a da doğalgaz geçişi için ücret ödüyor. Rus enerji şirketinin, Türkiye'ye Ukrayna üzerinden gaz tedarikini 2020'de sonlandırmayı planladığını bildirmesi de bundan kaynaklanıyor. Zira transit sonlandırılınca Bulgaristan'a gazın geçişi için yapılan ödemeler de durdurulacak.

Sofya yönetimi, sözleşme uyarınca 2030 yılına kadar almaya hak kazandığı transit ödemelerinin Gazprom tarafından tazmini için tahkime gitme hakkını saklı tutuyor. Sofya'nın bu adımı, Türk Akımı'nın ikinci kolunun Bulgaristan'dan geçmemesi halinde atacağı belirtiliyor.

Medvedev, 'diyalog sürebilir' mesajını vermişti

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Avrupa Komisyonu'ndan güvenilir garantilerin alınması durumunda Bulgaristan ile Türk Akımı diyaloğunu sürdürebileceklerini ifade etmişti.

Türk Akımı'nın Bulgar topraklarından geçecek kısmıyla ilgili ihaleyi Şubat ortasında askıya alan Bulgaristan doğalgaz iletim operatörü Bulgartransgaz, Şubat sonunda ihalenin yeniden açıldığını duyurmuştu.

Aralık sonunda açılan ihalenin 15 Şubat'ta tamamlanması gerekiyordu. Türkiye sınırından Sırbistan'a Bulgaristan üzerinden yapılacak gaz tedarikinin 1 Ocak 2020-1 Ekim 2020 arasında başlaması planlanıyor. Bulgaristan'a gidecek Türk Akımı gazının Avusturya'nın Baumgarten gaz dağıtım merkezine ulaştırılması planlanıyor.