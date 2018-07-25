Bulgaristan çareyi tel örgüde buldu
Romanya ile 133 kilometre sınırı olan Bulgaristan, komşu ülkede görülen Afrika domuz vebası salgının yayılmasını önlemek için Romanya ile kara sınırına tel örgü çekmeye başladı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:05
Bulgaristan, salgının yayılmasını önlemek için ülkenin Romanya ile kara sınırına tel örgü çekiyor.
Bulgaristan Tarım Bakanı Rumen Porojanov, kuzeydeki komşuları Romanya’da görülen Afrika domuz vebası salgını nedeniyle iki ülke arasındaki 133 kilometrelik kara sınırında tel örgü çekileceğini bildirdi.
Bakan Porojanov, Silistre kentinde Kuzey Bulgaristan’daki besicilerin temsilcileri ile bir araya gelerek, Romanya’daki salgının Bulgaristan sınırına 70 kilometre yaklaştığını açıkladı.
Porojanov, yerel besicilerin de destek verdiği projenin 10 günde tamamlanması gerektiğini 4 sıra dikenli telden oluşacak engelin, yaban domuzu sürülerinin kalabalık geçtiği patika güzergahlarında daha sağlam inşa edileceğini belirtti.
300'Ü AŞKIN MERKEZDE GÖRÜLDÜ
Tarım Bakanı Porojanov, Romanya’daki domuz vebası salgını görülen merkez sayısının 300’ü aştığını öne sürdü.
Hükümetin bugün, Romanya ile sınır bölgesinde toplu yaban domuz avlarını yasaklaması bekleniyor.
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