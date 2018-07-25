Ağaç İstanbul
0553 313 94 23

Bulgaristan çareyi tel örgüde buldu

Romanya ile 133 kilometre sınırı olan Bulgaristan, komşu ülkede görülen Afrika domuz vebası salgının yayılmasını önlemek için Romanya ile kara sınırına tel örgü çekmeye başladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:05
Bulgaristan çareyi tel örgüde buldu

Bulgaristan, salgının yayılmasını önlemek için ülkenin Romanya ile kara sınırına tel örgü çekiyor.

Bulgaristan Tarım Bakanı Rumen Porojanov, kuzeydeki komşuları Romanya’da görülen Afrika domuz vebası salgını nedeniyle iki ülke arasındaki 133 kilometrelik kara sınırında tel örgü çekileceğini bildirdi.

Bakan Porojanov, Silistre kentinde Kuzey Bulgaristan’daki besicilerin temsilcileri ile bir araya gelerek, Romanya’daki salgının Bulgaristan sınırına 70 kilometre yaklaştığını açıkladı.

Porojanov, yerel besicilerin de destek verdiği projenin 10 günde tamamlanması gerektiğini 4 sıra dikenli telden oluşacak engelin, yaban domuzu sürülerinin kalabalık geçtiği patika güzergahlarında daha sağlam inşa edileceğini belirtti.

300'Ü AŞKIN MERKEZDE GÖRÜLDÜ

Tarım Bakanı Porojanov, Romanya’daki domuz vebası salgını görülen merkez sayısının 300’ü aştığını öne sürdü.

Hükümetin bugün, Romanya ile sınır bölgesinde toplu yaban domuz avlarını yasaklaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:05
  1. Bulgaristan Tarım Bakanı Rumen Porojanov
  2. Afrika domuz vebası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den tepki çeken karar: Ödeme yapmayacağız
    1. BM'den tepki çeken karar: Ödeme..
    2. İçişleri Bakanlığı personel alımı..
    3. Kenan Sofuoğlu'ndan sürpriz ziyaret
    4. TBMM'de bedelli askerlik görüşmeleri..
    5. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    6. Bu nasıl insanlık? 6 aylık bebeği...
    7. Ayşe Ergezen kimdir? Nereli? Daha önce..
    8. İçişleri Bakanlığı personel alımı..
    9. Büyük provokasyon! Yerlere boya döküp..
    10. 'Dört Büyükler'in toplam borcu dudak..
    11. Burası İstanbul'un kalbi! Araçlar..
    12. Genelkurmay Başkanı Güler Malatya'da
    13. İstanbul'da son durum! '10 dakika..
    14. Suudi Arabistan'a şok! Petrol gemisi..
    15. Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı!
    16. Eylemciler sokağa indi: İsrail'den..
    17. Özil ailesinden Erdoğan'ın sözlerine..
    18. Avrupa'da dev transfer resmen..
    19. Tekirdağ'da hareketli anlar!..
    20. İçişleri Bakanlığı 2018 personel alımı..
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama