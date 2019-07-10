0553 313 94 23

Bulgaristan, ABD’den 8 F-16 alacak

Hükümet, savaş uçağı filosunun yenilenmesi için ABD’ye 1,2 milyar dolarlık ödemeye onay verdi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:08
Bulgaristan, ABD’den 8 F-16 alacak

SOFYA (AA) – Bulgaristan'da hükümet, ABD ile yapılan ticari görüşmeler kapsamında 1,2 milyar dolara 8 adet F-16 Block 70 tipi savaş uçağının alımı için onay verdi.

Bakanlar kurulunun ardından yapılan açıklamada, ülkenin savaş uçakların yenilenmesi için ABD ile yapılan görüşmelerin başarıyla sonuçlandığı duyuruldu.

Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, onaylanan bütçe çerçevesinde 6 tek pilotlu ve 2 çift pilotlu uçağın alınması için ABD ile anlaşmanın imzalanacağını bildirdi. Zapranov’a göre uçakların satın alınması, cephanelik stoklarının sağlanması, güdümlü roketlerin alınması ve güdüm ile yönetim sistemlerin donatımı için anlaşma kapsamında 4 ayrı protokol imzalanacak.

Savunma Bakanı, ABD ile yapılan pazarlıkların sayesinde filonun toplam fiyatının 1,4 milyar dolardan 1,2 milyar dolara indirildiğini söyledi. Karakaçanov, ABD hükümetinden uçakların konuşlandırılacağı Graf İgnatievo Hava Üssü'ne 60 milyon dolar bedelinde lojistik yatırımı beklendiğini de kaydetti.

Parlamentonun Savunma Komisyonuna gelen hükümet kararının, milletvekillerinden onay alması bekleniyor. Bulgaristan Parlamentosu 6 ay önce ABD ile görüşmelere başlanması için hükümete onay vermişti.

Hava Kuvvetlerinin eski komutanı olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise Amerikan F-16’larının alınmasına karşı çıkıp, ülkenin sınırlı donanımı olan eski teknoloji için aşırı masraflı bir girişimde bulunduğunu bildirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:08
  1. ABD
  2. Bulgaristan
  3. F-16
  4. Savaş uçakları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Demirtaş: “Uyum içinde çalışırsak başaramayacağımız iş yok”
    1. Başkan Demirtaş: “Uyum içinde..
    2. Bulgaristan, ABD’den 8 F-16 alacak
    3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    4. Medipol Başakşehir, Azubuike’yi..
    5. (Özel) Telefon dolandırıcılarının..
    6. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    7. Başpehlivan Gürbüz'den, Vali..
    8. Af Yasası meclise geliyor: 80 bin kişi..
    9. Albayrak; "Zonguldak’ta 240 bin dekar..
    10. MHP’den İyi Parti’ye çağrı:..
    11. Adana’da sahte alkol zehirlenmesi: 1..
    12. 225 kiloluk hastaya Anka’da obezite..
    13. Fındık işçiliğinde reform
    14. ÇMKM Başkanı Kara’ya Başkan Bulut’dan..
    15. Bursa’nın ‘sağlık üssü’nde hizmet..
    16. Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de
    17. Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil..
    18. Çoban: “Srebrenitsa’yı unutmayacağız”
    19. Su kanalına otomobil düştü
    20. Tosya’da infaz koruma memurlarına veda..
    21. HRÜ’de 15 Temmuz’u anma günü
    22. Genç Araştırmacı Yazar Şeymanur..
    23. Seyir halindeki araç alev içinde kaldı
    24. Meksikalı mülteci çocukların ABD..
    25. CHP'den "S-400" açıklaması
    26. Yasir Subaşı kimdir nereli ve kaç..
    27. Helikopter pist yoluna hayvan gübresi..
    28. Kocaeli’de AFKOM’dan vatandaşlara uyarı
    29. Köpeği ölen ünlü şarkıcı mavi turu..
    30. Bir Kur'an sevdalısının yürek sızlatan..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"