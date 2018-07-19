0553 313 94 23

Bulgaristan 2 savaş gemisi almaya karar verdi

Bulgaristan Parlamentosu, NATO ve AB operasyonlarına uygun iki savaş gemisi alınmasına karar verdi. Gemilerin alımı için 984 milyon leva (505 milyon avro) ayrılması kabul edildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:57
Bulgaristan 2 savaş gemisi almaya karar verdi

Bulgaristan Parlamentosu, deniz kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda iki savaş gemisinin alımına onay verdi. Parlamentoda yapılan oylamada, çok yönlü kullanıma haiz gemilerin NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) operasyonlarına uygun olmaları koşulu belirlendi.

Kararda, gemilerin alımı için 984 milyon leva (505 milyon avro) ayrılması kabul edildi.

Projeye göre ilk gemi, üretici ile anlaşma imzalandıktan sonra 5. yılda ikincisi ise 6. yılında Bulgaristan’a teslim edilecek.

Bulgaristan'da daha önce 8 büyük gemi üreticisinden teklif almıştı. Yeni gemilerin Rus yapımı 3 savaş gemisinin yerini alması bekleniyor.

Parlamento, 8 Haziran'da da da 16 savaş uçağı ve 154 zırhlı aracın alınmasına yeşil ışık yakmıştı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 16:57
  1. savaş gemisi
  2. Bulgaristan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    1. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    2. ABD'den Türkiye'ye İran ziyareti
    3. Mısır nasıl haşlanır?
    4. Kayseri merkezli 'mahrem subay'..
    5. Yargıtay'da yeni atanan 100 üyenin..
    6. Düğmeye basıldı! Emniyette dev operasyon
    7. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 20..
    8. Çamaşırları evin içerisinde kurutmayın!
    9. CHP Enis Berberoğlu'nu kurtarmak için..
    10. Seyyar gasilhaneydi, bakın şimdi ne..
    11. UEFA'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
    12. Emre Mor’dan Galatasaray açıklaması
    13. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    14. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1..
    15. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    16. İbrahim Kalın'dan İsrail'e sert tepki!
    17. Bulgaristan 2 savaş gemisi alacak!
    18. Sinir krizi belirtileri nelerdir?
    19. İspanya'da şaşırtan karar: İade talebi..
    20. Şenol Güneş'ten flaş transfer..
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...