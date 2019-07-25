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Bülent Turan’dan Karabiga Belediyesine ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Biga ilçesi Karabiga belde belediyesini ziyaret etti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 20:58
Bülent Turan’dan Karabiga Belediyesine ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Biga ilçesi Karabiga belde belediyesini ziyaret etti.


Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ile birlikte makama geçen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ı küçük sporcular karşıladı. Turan yaptığı açıklamada, ”Karabiga’mıza özel önem veriyoruz. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda futbol sahamızın ihalesini yarın yapıyoruz. Bu futbol sahası her hangi bir saha değil. Halı saha gibi olmayacak FIFA standartlarında bir saha. 105’e 68 metre eni boyu olan bir çok spor imkanı içerisinde barındıran futbol başta olmak üzere basketbol, tartan pist, atletizm gibi alanlarla ilgili güzel bir alt yapıyla yapıyoruz. Karabiga’nın bir çok konuda geride kaldığını biliyorum bu kadar çok imkanlara rağmen sahili, iş imkanları çevresi gibi çok farklı imkanları olmasına rağmen geri kalmışlığı var. Bunu çok hızlı kapatmayı planlıyoruz. Bizim gönül belediyeciliği dediğimiz anlayışla bunları yapmayı istiyoruz hızlı bir şekilde. Ayrıca Karabiga’mızın doğal ihtiyacı vardı, onla ilgili yasal süreç başlamıştı. Başkan takip ediyor, aynı şekilde belediyemizin araç eksiği vardı. Mesela itfaiye bir ihtiyaçtı. Onu yoluna koyduk bu vesileyle kısa süre içerisinde hem futbol sahası, hem araç temini, doğal gaz gibi yatırımlarla ilgili önemli mesafe katettik ama Karabiga’nın bölgenin parlayan yıldızı olması için daha çok işimiz var “dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 20:58
  1. doğa

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