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Bülent Turan’dan gazi ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde Hakkari’de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlatıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve Bayramiç Tongurlu köyünden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit’i Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

06 Ağustos 2019 Salı 14:07
Bülent Turan’dan gazi ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde Hakkari’de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlatıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve Bayramiç Tongurlu köyünden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit’i Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ziyaret etti.


Ziyaret sırasında Turan’a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Çanakkale Sağlık İl Müdürü Ali Taşçı ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Müdürü Alpaslan Özbaram da eşlik ederek gaziye geçmiş olsun temennisinde bulundular.


Doktorlardan gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ”’Şehit yakınları ve gazileri çok önemsiyoruz. Onlar bu vatan için savaşıp, canlarını verdiler. Vücutlarının bir parçalarını kaybedip, gazi oldular. Onlara ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Allah acil şifa versin“ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:07
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