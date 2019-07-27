Bülent Turan, uçak gemisi yapım havuzunda incelemelerde bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga ilçesinde İÇDAŞ tarafından inşa edilen uçak gemisi yapım havuzunda incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ak Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı Lapseki-Biga Kaymakamı Tahir Şahin ile Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın da yer aldığı ziyarette Turan, uçak gemisi yapım havuzu inşaatına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Turan, “Ülkemizin en büyük gemi inşa alanı ünvanına sahip olacak yerli ve milli uçak gemisi yapım havuzu ‘Kızılelma’, sembollerin şehri Çanakkale’mize ve Biga’mıza çok yakışacak. Yerli ve milli savunma sanayinde ülke olarak çok önemli bir noktaya geldik. Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 20’lerden yüzde 70’lere çıkmış durumda. Türkiye artık kendi menfaatlerinin gereğini yapacak kudrete ve kararlılığa sahip bir ülkedir” ifadelerini kullandı.