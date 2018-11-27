AK Partili Bülent Turan: Mücadele değil utanç günü olmalı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Sancaktepe'deki şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" olduğunu anımsatan Turan, "Kadın ve şiddet sözcüklerinin yan yana kullanılması, insanlık için şüphesiz ki geriye gidişin alametidir. Mücadele sözcüğünün, kıymeti harbiyesinde halel gelmeksizin, bugünün aslında '25 Kasım kadına yönelik şiddetten utanç günü' olarak anılmasında fayda olur kanaatindeyim." diye konuştu.

Rahmetli Alparslan Türkeş'in doğum yıl dönümü olduğunu anımsatan Turan, "Sevenlerine başsağlığı, kendisine rahmet diliyorum." dedi.

Öte yandan Genel Kurulda, AK Partili milletvekillerinin, üzerinde, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" yazılı rozet taktıkları görüldü.