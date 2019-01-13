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“Kılıçdaroğlu fonu, yalan makinesine jeton atmak gibi”

CHP TBMM Grubunun, partinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalardaki tazminatları karşılamak üzere fon oluşturulması kararına ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Böyle bir bedelle karşılaşılması karşısında atılan bu adım, açıkçası yalan makinesine jeton atmak gibi bir şey” dedi.

13 Ocak 2019 Pazar 12:39
“Kılıçdaroğlu fonu, yalan makinesine jeton atmak gibi”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP TBMM Grubunun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği davalardaki tazminatları karşılamak üzere fon oluşturulması kararına ilişkin, “Kılıçdaroğlu’nun diline sahip olamamasından dolayı böyle bir bedelle karşılaşılması karşısında atılan bu adım, açıkçası yalan makinesine jeton atmak gibi bir şey” dedi. Kılıçdaroğlu’nun, hakkında açılan davalar nedeniyle bugüne kadar 1 milyon liraya yakın tazminat ödemeye mahkum edildiğini hatırlatan Bülent Turan, şunları dile getirdi: “Keşke ülkenin en çok oy almış ikinci partisinin genel başkanı, ağzından çıkanlara dikkat etse de böyle meseleler siyaset kurumumuzun gündemini işgal etmese. Zira siyaset olarak ülkemizin ihtiyacı olan hakaret, iftira, yalan değil; tam aksine dürüstlük, doğruluk. Doğruluk her koşul ve şartta meyve veren bir ağaçtır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 12:39
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  2. CHP TBMM Grubu
  3. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Bülent Turan

YORUM YAZ

  • ERKANERKAN37 dk önce
    SİZ JETON KULLANMAZSINIZ TURAN, REDDİHAKİM TALEBİNİZVARKEN MALUM JETON TAKILIRSA ONDAN BİLE OLMAMA İÇİN!

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