“Kılıçdaroğlu fonu, yalan makinesine jeton atmak gibi”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP TBMM Grubunun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği davalardaki tazminatları karşılamak üzere fon oluşturulması kararına ilişkin, “Kılıçdaroğlu’nun diline sahip olamamasından dolayı böyle bir bedelle karşılaşılması karşısında atılan bu adım, açıkçası yalan makinesine jeton atmak gibi bir şey” dedi. Kılıçdaroğlu’nun, hakkında açılan davalar nedeniyle bugüne kadar 1 milyon liraya yakın tazminat ödemeye mahkum edildiğini hatırlatan Bülent Turan, şunları dile getirdi: “Keşke ülkenin en çok oy almış ikinci partisinin genel başkanı, ağzından çıkanlara dikkat etse de böyle meseleler siyaset kurumumuzun gündemini işgal etmese. Zira siyaset olarak ülkemizin ihtiyacı olan hakaret, iftira, yalan değil; tam aksine dürüstlük, doğruluk. Doğruluk her koşul ve şartta meyve veren bir ağaçtır.”