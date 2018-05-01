Bülent Turan Erdoğan'ın adaylığı için perşembe gününü işaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partilerin grup kararı alarak Cumhurbaşkanı adayı gösterebileceğini hatırlatarak, hem AK Parti hem MHP'nin bu hafta içinde Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyeceklerini ifade etti. Turan, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için grup kararı alacağız. Tüm milletvekillerimizin imzası ile karar verilmesini talep ediyoruz. Yasal ve usul süreçleri kanunun ve Anayasa'nın ön gördüğü şekilde aksamadan devam etmektedir" şeklinde konuştu.

TAKVİM EL VERİRSE...

Toplumun farklı kesimlerinin beklentisi olan, vatandaşa olan sözlerinin yerine getirilmesini planladıklarını belirten Turan, "Eğer takvim el verirse, Bakanlar Kurulu'ndan gelecek olan vatandaşımızı ilgilendiren ne varsa, yasama süreçlerini hızlı bir şekilde sonuçlandırıp, 21 Mayıs aday listelerinden belirlenmesinden önce, Meclisin son ana kadar çalışmasını talep edip, sonra seçim kampanyasına başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

15 VEKİL KONUSU

15 milletvekili konusunda ise Turan, "Allah daha büyük musibet vermesin. Hukukta ayıplı mal diye ifade vardır. Bir adamı siz bir partiye gönderip de, ardından belli bir süre sonra geri alırsanız, adama sorarlar. Niye gönderdin, niye geri alıyorsun? Ayıplı mal muamelesi yapılan vekillerin, önce kendilerinin isyan etmesi lazım. 'Genel Başkan biz senin emir kulun değiliz, sen bizi bir partiye gönderdin ve tekrar bizi geri getiriyorsun. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' demesi lazım. Meral Akşener, '20 vekile ihtiyacım yok' dedi. Bu aşağılamanın aşağılaması haline geldi. Gönderdiniz, işe yaramadı, şimdi geri alıyorsunuz. İsyan edilecek durum. Ümit ediyorum bu vekil sıfatını hak etmeyen 15 kişi kendi vicdanlarında, toplum vicdanında aklanırlar. Cumhuriyet Halk Partisi 90 yıllık bir parti. Bu kadar pespaye hale gelmesi kabul edilebilir değil. Bırakın siyasi rekabeti, ben bu ülkede yaşayan bir vatandaşım, böyle köklü bir partinin bu kadar hırpalanmasına, pespaye haline gelmesini öncelikli Cumhuriyet Halk Partililere haksızlık olarak düşünüyorum. Nasıl ki Deniz Baykal'dan sonra bir operasyon ile Genel Başkan değişmişse, aynı iradenin operasyonuyla 15 vekil istifa ettirilmiş ve geri getirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi farklı farklı örgütlerin, farklı ülkelerin uzantılarının aparatı olmaktan kurtulmak zorundadır. Kılıçdaroğlu'nun bunu yapma iradesinin olmadığından dolayı, bence CHP'lilere 'geçmiş olsun' diyorum" dedi.