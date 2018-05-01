Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bülent Turan Erdoğan'ın adaylığı için perşembe gününü işaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için 3 Mayıs Perşembe günü Meclis'te grup kararı alacağız" ifadelerini kullandı.

01 Mayıs 2018 Salı 15:03
Bülent Turan Erdoğan'ın adaylığı için perşembe gününü işaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partilerin grup kararı alarak Cumhurbaşkanı adayı gösterebileceğini hatırlatarak, hem AK Parti hem MHP'nin bu hafta içinde Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyeceklerini ifade etti. Turan, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için grup kararı alacağız. Tüm milletvekillerimizin imzası ile karar verilmesini talep ediyoruz. Yasal ve usul süreçleri kanunun ve Anayasa'nın ön gördüğü şekilde aksamadan devam etmektedir" şeklinde konuştu.

TAKVİM EL VERİRSE...

Toplumun farklı kesimlerinin beklentisi olan, vatandaşa olan sözlerinin yerine getirilmesini planladıklarını belirten Turan, "Eğer takvim el verirse, Bakanlar Kurulu'ndan gelecek olan vatandaşımızı ilgilendiren ne varsa, yasama süreçlerini hızlı bir şekilde sonuçlandırıp, 21 Mayıs aday listelerinden belirlenmesinden önce, Meclisin son ana kadar çalışmasını talep edip, sonra seçim kampanyasına başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

15 VEKİL KONUSU

15 milletvekili konusunda ise Turan, "Allah daha büyük musibet vermesin. Hukukta ayıplı mal diye ifade vardır. Bir adamı siz bir partiye gönderip de, ardından belli bir süre sonra geri alırsanız, adama sorarlar. Niye gönderdin, niye geri alıyorsun? Ayıplı mal muamelesi yapılan vekillerin, önce kendilerinin isyan etmesi lazım. 'Genel Başkan biz senin emir kulun değiliz, sen bizi bir partiye gönderdin ve tekrar bizi geri getiriyorsun. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' demesi lazım. Meral Akşener, '20 vekile ihtiyacım yok' dedi. Bu aşağılamanın aşağılaması haline geldi. Gönderdiniz, işe yaramadı, şimdi geri alıyorsunuz. İsyan edilecek durum. Ümit ediyorum bu vekil sıfatını hak etmeyen 15 kişi kendi vicdanlarında, toplum vicdanında aklanırlar. Cumhuriyet Halk Partisi 90 yıllık bir parti. Bu kadar pespaye hale gelmesi kabul edilebilir değil. Bırakın siyasi rekabeti, ben bu ülkede yaşayan bir vatandaşım, böyle köklü bir partinin bu kadar hırpalanmasına, pespaye haline gelmesini öncelikli Cumhuriyet Halk Partililere haksızlık olarak düşünüyorum. Nasıl ki Deniz Baykal'dan sonra bir operasyon ile Genel Başkan değişmişse, aynı iradenin operasyonuyla 15 vekil istifa ettirilmiş ve geri getirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi farklı farklı örgütlerin, farklı ülkelerin uzantılarının aparatı olmaktan kurtulmak zorundadır. Kılıçdaroğlu'nun bunu yapma iradesinin olmadığından dolayı, bence CHP'lilere 'geçmiş olsun' diyorum" dedi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:03
  1. AK Parti
  2. Bülent Turan
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozdağ'dan sert eleştiri: Siyasi kaçak!
    1. Bozdağ'dan sert eleştiri: Siyasi kaçak!
    2. "AK Parti'nin eğri kılıçları kimlerdir"
    3. Bahçeli'den CHP'ye sert sözler! İP'i..
    4. Bakan Fakıbaba yaş çay taban fiyatının..
    5. Doğan'dan kovulmuştu o partiden aday..
    6. Çorum'da ilginç olay! Her gün aynı..
    7. İsrail üretimi füzeleri denediler!
    8. ABD öncülüğünde vahşet: Siviller..
    9. Amerika'nın gümrük vergisi kararına..
    10. Balık tutarken nehirde kayboldu
    11. Bakan Sarıeroğlu'ndan tartışmalara son..
    12. 500 bin kişiye üniversite affı!
    13. Ekonomik savaşın kazananı Türkiye olacak
    14. Güney Afrika’da dehşeti yaşadı: Aslan..
    15. Mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği..
    16. Gaziantep'te kamyonun freni boşaldı: 1..
    17. Skandallar bitmiyor! Facebook..
    18. Netanyahu: Bölgedeki kuralları..
    19. Koalisyon güçleri Haseke'yi vurdu: 25..
    20. Ordu'da balıkçıların ağına takıldı!..
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!