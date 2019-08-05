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Bülent Turan, Ezine’yi ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ezine ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:13
Bülent Turan, Ezine’yi ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ezine ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.


Turan, Ezine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Türker Demirhan ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Ziyarette Turan’a Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arat, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fakılı, Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Murat Yahya Sezgin, Ak Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal ve yönetim kurulu üyeleri ile Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Özer Engin de eşlik etti.


Esnafın ve küçük sanayi sitesinin meseleleri hakkında bilgi alan Turan, “Talepleri değerlendirdik. Ezine’miz hem çalışmaları devam eden Gıda OSB’siyle hem de sanayi sitesiyle geniş bir istihdam alanına ev sahipliği yapacak. Bölge sadece peyniriyle, sütüyle, tarımıyla değil modern sanayiiyle de marka haline gelecek” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:13
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