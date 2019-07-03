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Bülent Turan, Çardak Belediye Başkanı Semerci’yi kabul etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP’li Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci’yi kabul etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:32
Bülent Turan, Çardak Belediye Başkanı Semerci’yi kabul etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP’li Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci’yi kabul etti.


Buluşmada bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ile Beldemizin sorunlarını istişare ettik. Kendisinin üstlenmiş olduğu görevin hayırlı olmasını dileriz. Belediye de çalışan işçilerin çıkarıldığına yönelik iddiayı kendileriyle görüştük. Ayrıca tarihi hanın restorasyonu, ticaret merkezi ve şebeke suyu gibi bir çok konuyu değerlendirdik” ifadelerini kullandı.


Turan, Çanakkale’yi tüm dinamikleriyle kalkındırmaya devam edeceklerini belirterek, "Beldemizin sorunlarını el birliğiyle çözüme kavuşturma hususunda mutabık kaldık. Çanakkale siyasi kavgalarla meşgul edilecek, çatışmalar dolayısıyla yatırımdan mahrum kalacak bir yer değil. Bu şehre değer katmaya niyeti olan herkesin başımızın üzerinde yeri var” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:32
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