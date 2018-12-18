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Bülent Turan: Abdüllatif Şener ilk fırsatta CHP'yi de satacaktır!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde AK Parti'ye yönelik asılsız ithamlarda bulunan CHP'li Abdullatif Şener'e sert cevap verdi. Turan "Herkes siyasi ihtiraslarıyla kör olan Şener'in karın ağrısını biliyor. Yarın ilk fırsatta CHP'yi de satacaktır, aynı ithamları CHP'ye de yöneltecektir." dedi.

18 Aralık 2018 Salı 10:04
Bülent Turan: Abdüllatif Şener ilk fırsatta CHP'yi de satacaktır!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde haddini aşarak AK Parti'ye karşı asılsız ithamlarda bulunan CHP'li Şener'e sert yanıt vererek, "Herkes siyasi ihtiraslarıyla kör olan Şener'in karın ağrısını biliyor. Yarın ilk fırsatta CHP'yi de satacaktır, aynı ithamları CHP'ye de yöneltecektir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulunda bazı bakanlıkların 2019 yılı bütçeleri üzerine yapılan konuşmaların ardından söz alarak, CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki gösterdi.

Konuşmasına "Konya'da sokağa çıkamayan, yuhalanan birine cevap vermeye mecbur kalmaktan utandığını" ifade ederek başlayan Turan, "Herkes Şener'in karın ağrısını biliyor. Şener, siyasi ihtiraslarıyla kör olduğu için utanmalıdır." dedi.

"İlk fırsatta CHP'yi de satar"

Siyasi körlük ile muhalefetin başka şeyler olduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Kurduğu partiden sonra en zıt partiye geçen kişi, yarın ilk fırsatta CHP'yi de satacaktır, aynı ithamları CHP'ye de yöneltecektir." ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:04
  1. Konya
  2. Bülent Turan
  3. Abdullatif Şener

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