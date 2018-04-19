CHP'li Tezcan en büyük adaylarını açıkladı

Erken seçim kararıyla ilgili konuşan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, adaylık sorusunu "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur" şeklinde yanıtladı. Tezcan, ittifaka kapalı olmadıklarını da sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçimle ilgili soruları cevapladı.

OHAL KALDIRILSIN ÇAĞRISI

"Adaylık konusunda tarih bizi sıkıştırmadı. Biz hodri meydan dedik. Biz seçime hazırız. Ama kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Erken seçim, baskın seçim yapacaksın OHAL şartları altında seçime sokamazsınız. Seçim olmasın demiyorum ama bu seçimi zedelemeyin. Bu seçime gölge düşürüz. Bugünden itibaren OHAL'i kaldıralım.

"SEÇENEKLERİMİZ ÇOK GENİŞ"

Biz adaylık konusunda avantajlı konumdayız. Tek adam koalisyonunun bir adamı var başka seçeneği yok. Birinci turda da ikinci turda da aday Erdoğan olacak. Biz öyle değiliz. Millet her gün 5 sefer TV'lerde konuşup hakaret eden cumhurbaşkanı istemiyor. Sandık geldi, bir huzura kavuşalım. Bizim seçeneklerimiz çok geniş, aday kousunda sıkışmadık. Farklı kesimlerin de gönlünü hoş tutacak bir cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz. Birinci turda kim kazanırsa eyvallah. İkinci tura kalırsa demokrasi etrafında uzlaşanlar bir araya gelirler. Birinci turda da tek aday etrafınad toplanılabilir.

"ADAY EN KISA SÜREDE BELİRLENECEK"

Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur. Gönlümden geçen isim Genel Başkanımızdır. Ama adayımız Kılıçdaroğlu'dur deme yetkim yok. Bu beni gönlümden geçendir. Bu mesele sadece birini aday yapma meselesi değildir. Bu mesele sonuç alma meselesidir. En kısa sürede adayımızı belirleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde belirleyeceğiz. PM bir karar verecek bu konuda. Bizim için 2 günlük bir iştir.

"İTTİFAKA KAPALI DEĞİLİZ"

Barajı kaldıralım dedik kabul etmediler. Arkasından dolaştılar. İttifak yasasıyla MHP için barajı kaldırdılar. Barajın diğer partiler için da sıfırlanması lazım. Hiçbir ittifaka kapıyı kapatmıyoruz. Ön şartımız yok, mutlaka ittifak olacak diye bir şartımız da yok.

İYİ PARTİ TARTIŞMALARI

Bu tartışmaya YSK'nın sebebiyet vermesini dahi ayıp görüyorum. Türkiye sanki ilk defa seçim yaşıyormuş gibi. YSK 1960'tan sonra yargı denetiminde kuruldu. YSK'nın içtihatları var, İyi Parti bunlara bakıldığında seçimlere girme hakkına sahip. Bu yaıp YSK'nındır. Bu ayıba izin verirse YSK, yüksek sabotaj kuruluna dönüşür."