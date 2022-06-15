Bülent Öz kimdir? Bülent Öz görevden alındı mı?

İçişleri Bakanlığı, Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün, hakkında yürütülen 'rüşvet ve irtikap' soruşturmasının selameti açısından, geçici bir süreliğine görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Peki Bülent Öz kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Bülent Öz'ün hayatı, özgeçmişi.

Bülent Öz kimdir?

Bülent Öz 8 Ekim 1972 tarihinde Hasan Bey ve Nurdan Hanım'ın çocuğu olarak Çanakkale'nin Çan İçesinde Doğdu.İlk Öğretimini Çan Atatürk İlkokulunda, Orta öğrenimini Çan Ortaokulunda ve Liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi 'inde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okumaktadır.

Tüzel Kişiliğinde; 8 yıldır Çan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı (2003- 2011), Çan Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, Çan THK Üyesi, İstanbul Kabataşlılar Derneği Üyesi görevlerini üstlenmiştir.

Babası Hasan Öz, Çan’da HALK gazetesi adıyla ilk yerel gazetesini çıkarmış, İlçemizde TRT’nin, Cumhuriyet ve Günaydın gazetelerinin ilk muhabirliğini yapmış, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığını yürütmüş ve Hasan Öz ilçe başkanlığı döneminde 1974 yılı yerel seçimlerinde 27 yıl aradan sonra Çan’da CHP olarak belediyeyi kazanmıştır.

Annesi Nurduran Öz de yıllarca Çan Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları üyesi olarak çalışmış, 80 öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’ye atfen yazdığı makale ve şiirleri bir kitap basarak eserlerini ölümsüzleştirmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Öz, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Öz, Partisinin 2007 seçimlerinde 4. sıra, 2011 seçimlerinde 3. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılmış, 2015 Türkiye genel seçimleri'inde 2. Sıra adayı olarak katıldığı seçimde Çanakkale Milletvekili olarak seçilmiştir.

TBMM Dilekçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcülüğü yapmıştır. 2019 yerel seçimleri'nde Çan belediye başkanı seçildi.