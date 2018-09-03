Bülent Korkmaz: Sonuna kadar devam etmek çok önemliydi

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazandığımız için mutluyum. Son dakikalara mağlup girerken, 10 kişi kalmışken kazanmak, sonuna kadar devam etmek çok önemliydi." dedi.

Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından Antalya Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, haftayı son dakikalarda attıkları 2 golle üç puanla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kazanmanın önemine dikkati çeken Korkmaz, şöyle devam etti:

"Son dakikalara mağlup girerken, 10 kişi kalmışken kazanmak, sonuna kadar devam etmek çok önemliydi. Dolayısıyla oyuncularımın hepsini kutluyorum. Sahada futbol savaşı vardı. İyi oynamadığımız halde üç puan alıyorsak, bu bizim açımızdan olumlu. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Bu galibiyetle biraz daha nefes aldık."

Lige verilecek milli maç arası nedeniyle futbolculara 3-4 gün izin vereceğini açıklayan Korkmaz, daha sonra Medipol Başakşehir maçına hazırlanacaklarını belirtti.

Bülent Korkmaz, taraftara desteğinden dolayı teşekkür etti.

Üzülmez: "Bireysel hatalarla maç kaybedersek, bunların üstesinden nasıl geliriz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise ligde öne geçtikleri maçları bireysel hatalar nedeniyle kaybetmenin kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Geride kalan üç maçta oyuncularına sahip çıktığını anlatan Üzülmez, "Hep sahip çıkarak olmaz. Bireysel hataları bu kadar yaparsanız kaybederseniz, kaybettik de. Bu kadar basit hatalar yapmak, yazıktır, günahtır. Hep bireysel hatalarla maç kaybedersek, bunların üstesinden nasıl geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin öz eleştirisi yapması gerektiğine işaret eden Üzülmez, "Kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz, rakibimizi kutluyorum." diye konuştu.