Bülent Korkmaz Antalyaspor'un yeni transferi açıkladı! Başakşehir'den...

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında takımı hakkında değerlendirme yaptı. Antalyaspor ile anlaşmasının ardından genç oyuncuların takımda yer almasına yönelik çalışmalara başladığını anlatan Korkmaz, kamp dönemini iyi değerlendirdiklerini söyledi. Oyuncularının antrenman performansı, saha içi ve dışındaki davranışından memnun olduğunu aktaran Korkmaz, takım oyununu, futbolcularının taktik ve fiziğini daha da geliştireceklerini söyledi. Ligde ilk maçı Kayserispor ile oynayacaklarını aktaran Korkmaz, "İyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Amacımız güçlü bir takım yaratmak. Futbolcularıma geçen sezon ligin ilk yarısında ve ikinci yarısında yaşananları unutmamalarını, ders çıkarmalarını neyin doğru, neyin yanlış olduğunun aklında olmalarını söylüyorum" diye konuştu.

GENÇ FUTBOLCULARA ÖVGÜ

Takımdaki futbolcular hakkında değerlendirme yapan Korkmaz, uzun bir sakatlık dönemi geçiren Zeki'nin eylül ayı sonuna doğru hazır olacağını, Musa'nın sakatlığının geçtiğini dile getirdi. Yeni transfer Cissokho'nun takıma uyum gösterdiğini belirten Korkmaz, hücum kısmına bir iki transfer yapmayı istediklerini söyledi. Bahadır Öztürk'ü ligde alternatif ya da oynayabilecek oyuncu olarak düşündüğünü anlatan Korkmaz, Birkan Öksüz, Doğukan Sinik, Mustafa İnan'ın kendini geliştirip, takımda yer almasını istediklerini dile getirdi.

'ÖN TARAFA İKİ OYUNCU ALACAĞIZ'

Takım savunmasından memnun olduğunu, hücuma çıkarken bazı sıkıntılar yaşadıklarını, bunu çalışarak düzelteceklerini vurgulayan Korkmaz, "Üçüncü bölgede bazı sıkıntılarımız var. Düşündüğümüz mevkilere transfer yaparsak daha da iyi olacağız. Bu seneyi ben farklı görüyorum. Oyuncu ile anlaşıyoruz buraya getiriyoruz. Oyuncunun 4-5 menajeri çıkıyor. Oyuncuyla, menajeri ile anlaşıyoruz, kulübüyle olmuyor. Ben ilk defa değişik transfer sistemi gördüm. Çok zor oluyor. Ön tarafa direkt oynayan 2 oyuncu alacağız. Sezon başı konuştuğumuzda anlaşmadan önce mevkileri söyledik ve bu mevkiler üzerinden transfer istedik. Şimdiye kadar bir transferimiz oldu. Takip ettiğimiz oyuncular var forvette. Bu süreç biraz uzuyor. Karşı taraftan aracılardan kaynaklanıyor. Bu hafta biteceğini ümit ediyorum" diye konuştu.

'AVCI'NIN KARARINI BEKLİYORUZ'

Medipol Başakşehir'den Mossoro ile görüştüklerini aktaran Korkmaz, "Mossoro ile kulüp nezdinde, başkanlar nezdinde anlaşıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararını bekliyoruz. O karar verirse Mossoro burada oynayacak" dedi. Türkiye'deki bütün kulüplerde maddi sorunların yaşandığını anlatan Korkmaz, "Takım içinde çok güçlü aile bağıyla üstesinden geliyoruz. Başkan ve yönetim geçmiş borçların üstesinden gelmek için çalışıyor. Onlar saha dışı biz de saha içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BÜLENT KORKMAZ KURALLARI

Antalyaspor'un son iki sezonda sakat oyuncu sayısı en fazla olan ve ligin ilk 8 haftasında 1 puan alan takım olduğunu belirten Korkmaz, "Oyuncular öğle saatlerinde tesise gelecek. Aileleriyle havuzda denizde güneşten etkilenmemesi için öğlen toplanacağız. Oyuncularım özveriyi gösteriyor. Yönetim de özveri gösterdiği gibi oyuncular da teknik heyet de fedakarlık gösteriyor" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında fikstürün ikinci yarıya göre daha zor olduğunu anlatan Korkmaz, bu zor süreci en iyi atlatıp ikinci yarı daha rahat puan toplamak istediklerini aktardı.

'TAKIM SAVUNMASINI İYİ YAPMALIYIZ'

Takımın önceki sezonlarda çok gol yiyen çok pozisyon veren görünüme sahip olduğunu kaydeden Korkmaz, "Bu görünümü kaldırmalıyız. Takım savunmasını iyi yapıp, hücuma hızlı geçişlerle hücum yapmalıyız. Dünya kupasını izlediğinizde favori takımlar takım savunmasını yapamadığı için elendi. Takım oyunlarında takım savunmasını iyi yapacaksınız. Yetenekli oyuncularınız da sonucu belirleyecek. Takımın boyu çok uzundu, rakip çok rahat pas yapıp, geçiş oyunu yapabiliyordu. Biz buna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.