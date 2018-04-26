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Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Kat boşaltıldı

Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 19:06
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Kat boşaltıldı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Osmantan Erkır, "Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım'ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi.

ODANIN BULUNDUĞU KAT BOŞALTILDI

Tedavisi yatarak süren Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy'a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 19:06
  1. İstanbul
  2. Bülent Ersoy
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  4. magazin

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