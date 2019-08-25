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Bülent Emrah Parlak'tan bir skandal paylaşım daha!

Emine Bulut cinayetinde İslam ile sağcılığın suçu olduğunu belirterek büyük tepki çeken Yılmaz Erdoğan'ın yardakçısı 'Oyuncu' Bülent Emrah Parlak, bu kez de Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

25 Ağustos 2019 Pazar 16:43
Bülent Emrah Parlak'tan bir skandal paylaşım daha!

Oyuncu Bülent Emrah Parlak'tan, Türkiye'nin konuştuğu Emine Bulut cinayetiyle ilgili büyük tepki çeken bir paylaşımdan sonra bu kez de Instagram hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

BKM Mutfak oyuncularından Bülent Parlak, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen minik kızı Lisa'nın önünde duran bira bardağına ulaşmaya çalışırken çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşınca takipçileri büyük tepki gösterdi.

Şu sıralar Show TV'de yayınlanan 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu, kızı Lisa'yı da yanına alarak arkadaşlarıyla bir mekana gitti.

Parlak, burada mama sandalyesine oturan kızının önüne bira bardağı koydu. Kızının bardağa ulaşmaya çalışırken ki halini çekerek, Instagram hesabında "İçiiiijjjeeeem" notuyla paylaştı.

Takipçilerini kızdırdı

Parlak'ın bu paylaşımı, takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Bu ilk vukuatı değil

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili gelişmeler konuşulmaya devam ederken, Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Türkiye'nin kanını donduran cinayetten sonra yaptığı açıklamada, "Olayda dincilik ve sağcılık suçlu" diyerek skandal bir algı operasyonuna da kalkıştı.

Türkiye'nin kanını donduran Emine Bulut cinayetiyle ilgili oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın skandal açıklamaları tepki çekti. Twitter hesabından açıklama yapan Parlak, olayın suçlusunun sağcı-dindar kesim olduğunu iddia etti. Parlak, "Hayır efendim hepimiz suçlu değiliz, yıllardır insanımızı bilimsel eğitimden, sanattan uzak tutmak için elinden geleni yapan, toplumu gerici, çağ dışı yönelimlere mahkum eden, cahilleştirip emperyalizme köle yapmaya çalışan hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu" ifadelerini kullandı.

Büyük tepki var

Twitter'da Parlak'ın sağcıları ve dindarları toptan suçlu ilan etmesine büyük tepki gelirken, "Şimdi birileri çıkar sol ideolojili suçluları önünüze sıralarsa far tutulmuş tavşan gibi kalırsınız." denildi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 16:43
  1. Kırıkkale
  2. Bülent Emrah Parlak

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