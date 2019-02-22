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Bülent Arınç'tan yeni parti cevabı: Affetmem!

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılan kişilerin yeni bir parti kurabileceği iddialarına ilişkin "Affetmeyeceğim bir tek şey var; AK Parti'nin karşısında bir başka parti kurup, onunla AK Parti ile mücadele etmeye yeltenmeleri. Bu yaşımdan sonra bana bu şerefleri bahşeden partiye ve Genel Başkana bağlı olmaktan başka seçeneğim yok" dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:23
Bülent Arınç'tan yeni parti cevabı: Affetmem!

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılan kişilerin yeni bir parti kurabileceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Affetmeyeceğim tek şey...'

AK Parti'den kopan isimlerin yeni bir parti kuracaklarına ihtimal vermediğini ifade eden Arınç, şöyle devam etti; "Affetmeyeceğim bir tek şey var; AK Parti'nin karşısında bir başka parti kurup da, onunla AK Parti ile mücadele etmeye yeltenmeleri affedilecek bir şey değildir. Ama ayrılmıştır, AK Parti'ye olan küskünlüğü oluşmuştur. Ama kendi değerini muhafaza etmiştir, buna saygı duymalı. Ve onların AK Parti ile bütünleşmesini temin edecek tedbirler alınmalıdır. Benim, bu yaşımdan sonra artık bana bu şerefleri bahşeden partiye ve Genel Başkana bağlı olmaktan başka bir seçeneğim yok ve bunu da şerefle taşıyacağım."

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:23
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