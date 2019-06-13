Bülent Arınç'tan Saadet Partisi çıkışı: Sadece ayıplamıyorum, lanetliyorum
Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlık Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, "Saadet Partililere hakaret edenleri sadece ayıplamıyorum lanetliyorum" dedi.13 Haziran 2019 Perşembe 22:11
Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Habertürk'te ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Saadet Partisine yönelik yapılan haksız eleştirilere ve saldırılara karşı Bülent Arınç, "Saadet Partililere hakaret edenleri sadece ayıplamıyorum lanetliyorum" dedi.
Konuşmasının devamında ise Arınç, "1969'dan itibaren Erbakan hocamdan şunu öğrendim, 2 kişi olsak bile birimiz aday olur, birimiz onu destekleriz, bu bir kuraldır." diye konuştu.
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlık Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev alacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
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