Bülent Arınç'tan Saadet Partisi çıkışı: Sadece ayıplamıyorum, lanetliyorum

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Habertürk'te ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisine yönelik yapılan haksız eleştirilere ve saldırılara karşı Bülent Arınç, "Saadet Partililere hakaret edenleri sadece ayıplamıyorum lanetliyorum" dedi.

Konuşmasının devamında ise Arınç, "1969'dan itibaren Erbakan hocamdan şunu öğrendim, 2 kişi olsak bile birimiz aday olur, birimiz onu destekleriz, bu bir kuraldır." diye konuştu.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlık Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev alacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.